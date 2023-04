Stručnjaci poručuju: Ovih pet proizvoda biste uvijek trebali kupovati na veliko

Podijeli :

Možete uštedjeti značajnu količinu novca kupnjom naveliko, ali sve ovisi o tome što kupujete. Bez obzira na to kupujete li kod ovih trgovaca godinama ili ste novi član, možda nećete shvatiti koje se proizvode zapravo isplati kupovati na veliko.

Postoje proizvodi koje treba kupovati na veliko koji će vam uštedjeti vrijeme, novac ili oboje. Evo i s čime biste se trebali opskrbit, piše Bestlifeonline.

Sredstva za čišćenje

Nitko ne želi saznati da mu je ponestalo deterdženta nakon što je već napunio svoju perilicu rublja. Susan Anderson, stručnjakinja za maloprodaju i osnivačica potrošačke tvrtke The Worthy Goods, kaže za Best Life da se to može izbjeći ako potrošači kupuju sredstva za čišćenje na veliko.

“Proizvodi za čišćenje koji se kupuju na veliko uključuju stvari poput deterdženta za pranje rublja i sredstva za pranje posuđa, ali i predmete za osobnu njegu, poput šampona, sapuna i paste za zube”, prema Andersonu.

U isto vrijeme, morat ćete pažljivo kupovati. “Važno je uzeti u obzir prostor za skladištenje i datume isteka, te voditi računa o količini koja je potrebna kako bi se izbjegao otpad. Nisu svi proizvodi za čišćenje prikladni za masovnu kupnju jer nekima može isteći rok trajanja prije nego što se mogu upotrijebiti ili mogu zauzeti previše prostora za pohranu”, dodaje Anderson, prenosi Poslovni.hr.

Toaletni papir

Postoji barem jedan predmet za kućanstvo za koji se ne morate brinuti da će se pokvariti kada kupujete na veliko: Anderson kaže da nema razloga da ne kupujete toaletni papir u velikim količinama.

“To je zato što je to neophodan proizvod kojem nikada ne ističe rok trajanja”, objašnjava ona.

Muhammad Waqar, stručnjak za maloprodaju i osnivač tržišta za poboljšanje doma Build Pakistan, slaže se, dodajući da je toaletni papir “najidealniji proizvod” za kupnju na veliko jer je to korisno za potrošače u smislu novca i vremena. “To ne samo da štedi novac, već i eliminira gnjavažu s nestankom toaletnog papira u najnezgodnijem trenutku”, kaže Waqar.

Uredski materijal

Mnogi od nas počeli su raditi od kuće tijekom pandemije i iako je ta promjena promijenila situaciju, to znači da smo sada osobno odgovorni za sve potrebne uredske potrepštine. Ako je to vaša situacija, razmislite o kupnji na veliko.

“Predmeti kao što su papir, olovke i tinta za pisač mogu brzo povećati troškove, posebno za one koji rade od kuće ili vode malu tvrtku. Kupnja ovih artikala na veliko može uštedjeti novac i osigurati da uvijek imate ono što vam je potrebno”, kaže Waqar.

Potrepštine za kućne ljubimce

Roditelji kućnih ljubimaca također mogu imati koristi od dobivanja stvari koje njihovi krzneni prijatelji trebaju na jednom putovanju

“Pijesak, hrana za kućne ljubimce i poslastice mogu se kupiti na veliko, nudeći uštedu troškova i smanjujući potrebu za redovitim odlascima u kupovinu”, kaže Gareth Boyd, financijski stručnjak i voditelj rasta na Finty.com.

Ali baš kao i sredstva za čišćenje, morate uzeti u obzir mogućnost da se te stvari pokvare. “Provjerite datume isteka i pravilno ih pohranite kako biste osigurali svježinu”, savjetuje Boyd.

Čak i ako imate kućnog ljubimca koji jede žive kukce, možete ih kupiti i na veliko, prema Jeffu Nealu, stručnjaku za životinje koji vodi farmu živih insekata pod nazivom The Critter Depot.

“Cijena po cvrčku ili žoharu znatno je niža kada kupujete na veliko, čak i kada uračunate troškove dostave”, dijeli Neal.

Elektroničke potrepštine

Kada je u pitanju napajanje vašeg doma, sigurno koristite svoj dio baterija i žarulja. Imajući to na umu, Boyd kaže da je pametno kupiti veliku količinu oba ova proizvoda odjednom.

“Budući da žarulje imaju dugi vijek trajanja i uvijek se koriste u kućanstvima, njihova kupnja na veliko može uštedjeti novac i osigurati da uvijek imate zamjenske”, napominje.

“Baterije također imaju dug vijek trajanja i neophodne su za mnoge elektroničke uređaje. Kupnja baterija na veliko može rezultirati značajnim uštedama troškova i osigurati da uvijek budete spremni kada ih je potrebno zamijeniti”, dodaje Boyd.

