Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru nije idealno jer mokra odjeća oslobađa vlagu u zrak što može dovesti do rasta plijesni.

Čini se da je sušenje odjeće jednostavno i da odjeću samo stavite na neku površinu, zgrabite je nekoliko sati kasnije i bacite natrag u ormar. Ali kada je u pitanju hladnije, vlažno vrijeme, stvari mogu postati kompliciranije – posebno za one koji žele smanjiti svoje račune za energiju, piše Express.

Naime, zimi je manje prilika za sušenje odjeće na otvorenom. Za one koji imaju dovoljno sreće da imaju pristup sušilici rublja, ovo može biti rješenje za učinkovito sušenje odjeće unutra. Međutim, neki ljudi nemaju mjesta za sušilicu ili si je ne mogu priuštiti zbog skoka cijena energenata. Zbog toga se mnogi ljudi odlučuju sušiti odjeću u zatvorenom prostoru. Laurence Smith, stručnjak za čišćenje u tvrtki In The Wash, objasnio je da postoje mjesta gdje biste trebali i gdje ne trebali sušiti svoje mokro rublje kako biste izbjegli plijesan.

“Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru nije idealno jer mokra odjeća oslobađa vlagu u zrak što može dovesti do rasta plijesni. Međutim, nije opasno to učiniti sve dok je vaš dom dobro prozračen. Srećom, možete poduzeti korake da smanjite vlagu u zraku”, objašnjava Smith.

Kako kaže, sušenje odjeće u zatvorenom prostoru ne bi trebalo trajati više od 24 sata. Sve više od toga može dovesti do rasta plijesni ili lošeg mirisa odjeće. Stručnjak je objasnio da bi bilo idealno da vlasnici kuća drže svoje mokro rublje izvan svojih životnih prostora, kao što su dnevni boravak, kuhinja i spavaća soba.

“Izbjegavajte sušenje rublja u kupaonici jer je to već vlažan prostor i ne želite dodavati više vlage u zrak. Osim toga, odjeći će trebati više vremena da se osuši u već vlažnoj prostoriji. Ako imate zaseban prostor namijenjen samo za pranje rublja, rezervnu sobu ili garažu, ovo je najbolje mjesto za sušenje vaše odjeće. Upotrijebite stalak za sušenje i stavite ga u prostoriju koju rijetko koristite, poput praonice rublja, slobodne sobe ili čak blagovaonice. To znači da nećete biti izloženi vlazi dok vam se odjeća suši i da možete zatvoriti vrata, zadržati toplinu unutra ili potaknuti protok zraka držeći prozor otvorenim”, upozorava Smith.

Za one koji žive u malom prostoru, možda nemaju drugog izbora nego sušiti odjeću u svojim stambenim prostorima. U tom slučaju stalak za sušenje obavezno postavite blizu izvora topline kako bi se odjeća brže osušila, a ako je moguće neka vrata budu zatvorena. One koji razmišljaju o sušenju odjeće na radijatorima, stručnjak ih je pozvao da to ne čine.”Ne stavljajte mokre predmete izravno na radijator jer će to potaknuti isparavanje vode u zrak i dovesti do vlažne prostorije”, ističe Smith.

Umjesto toga, predložio je da je dobra ideja uložiti u stalak za sušenje koji se može pričvrstiti na strop tako da ne zauzima prostor na podu i da se može pohraniti potpuno izvan pogleda kada se ne koristi. Za one koji žele smanjiti vrijeme koje im mokro rublje visi po kući, postoji nekoliko savjeta za smanjenje vremena sušenja. Prije svega, trebali biste koristiti ciklus visoke centrifuge prije nego izbacite uz perilice svoje rublje, jer će se tako riješiti što više vlage.

Čak i manja punjenja runde vašeg rublja nije loša opcija jer tako možete razmaknuti odjevne predmete na rešetki za sušenje čime ćete skratiti vrijeme sušenja. Tako će moći dobiti veći protok zraka. Stručnjak za čišćenje također je predložio korištenje odvlaživača prilikom sušenja odjeće u zatvorenom prostoru jer je tvrdio da će to “ubrzati proces sušenja”. Za najbolje rezultate postavite odvlaživač zraka ispod ili pokraj stalka za sušenje odjeće, prenosi Poslovni dnevnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.