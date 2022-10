Sve manje sivih kitova na zapadnoj obali Sjeverne Amerike

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Broj sivih kitova na obali Tihog oceana u Sjevernoj Americi smanjio se za gotovo 40 posto od 2016., kada ih je bilo najviše, a ove je godine zabilježen i najmanji broj mladunčadi ikad, stoji u američkom istraživanju objavljenom u petak.

Broj kitova je 2016. godine iznosio 27,000 dok je ove godine izbrojeno 16,650. Pad populacije od 38 posto sličan je ranije zabilježenim fluktuacijama, no iziskuje pomnije promatranje, rekla je američka organizacija za istraživanje oceana i atmosfere NOAA u izvješću.

“S obzirom na neprekidni pad brojki od 2016., moramo pomno promatrati populaciju kako bismo razumjeli što potiče ovaj trend”, rekao je David Weller, upravitelj odjela za sisavce i kornjače u NOAA-i.

Istraživači NOAA-e su rekli da je najnoviji pad vjerojatno uzrokovan, među ostalim, poremećajima u okolišu, koji su promijenili izvor hrane za kitove na sitne rakove i druge beskralježnjake koje love u Arktiku.

Zbog neobičnog porasta slučajeva nasukavanja sivih kitova na američkoj zapadnoj obali, od Meksika do Aljaske, NOAA je otkrila da je otprilike 600 kitova pronađenih mrtvih na plažama od 2019. do danas bilo pothranjeno, no neki su stradali i u sudarima s brodovima ili od napada kitova ubojica.

Pad ukupne populacije poklapa se sa smanjenim razmnožavanjem, otkrili su istraživači. Prema posljednjem brojanju ovog svibnja, mladunčadi je bilo otprilike 217, što je manje od 383 zabilježenih prošle godine i najmanje otkako su ih uopće počeli brojati 1994., rekli su iz NOAA-e.

Sivi kitovi su jedna od najvećih životinja na zemlji koji teže i do 41 tonu, a dugački su i do 15 metara. Godišnje migriraju otprilike 16,000 kilometara između Arktika, gdje se hrane, i meksičke obale, gdje se razmnožavaju.

Komercijalni lov na kitove je u jednom trenutku sive kitove gotovo doveo do ruba istrebljenja, no obnovili su svoju populaciju i uklonjeni su s popisa ugroženih vrsta 1994.

