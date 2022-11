Što je svjesno trošenje novca i kako ga provesti?

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Kada razmišljate o novcu, mislite li da ne možete istovremeno biti financijski odgovorni i živjeti u trenutku? Izjeda li vas krivnja ako si priuštite večeru u restoranu ili potrošite nešto više novca na trivijalne sitnice?

Fleksibilni pristup osobnim financijama, nazvan “svjesno trošenje” (conscious spending), može umanjiti osjećaj krivnje pri razmišljanju o potrošnji, piše CNN.

“Za razliku od budžetiranja u kojem razmišljate unatrag, svjesno trošenje vam dopušta radost,” kaže Ramit Sethi, autor bestsellera “Naučit ću vas da budete bogati” (I Will Teach You to be Rich). “Svjesno trošenje temelji se na ideji da trošite više na stvari koje vas vesele, dokle god oštro režete troškove na stvari koje vas ne usrećuju. Nije stvar u restrikcijama, nego u tome da razmišljate o trošenju i priuštite si ono što volite bez osjećaja krivnje.”

To ne znači da stara i isprobana pravila više ne vrijede – još uvijek biste trebali u štednju stavljati 5-10 posto svoje plaće i imati dovoljno ušteđevine za tri do šest mjeseci krize, dodaje Sethi.

No, svjesno trošenje vam dopušta da zaključite: “Volim putovati. Volim dobru odjeću. Priuštit ću si te stvari bez krivnje. Također ću ulagati, štedjeti i paziti da mogu platiti stanarinu,” dodaje Sethi.

Taj pristup možete uvesti već danas, bez obzira na to želite li uštedjeti, otplatiti dugove ili osigurati da imate dovoljno novca za ono što vas veseli.

Izraz “svjesno trošenje” sugerira da ljudi često troše nesvjesno, kaže Bradley Klontz, financijski psiholog i profesor na koledžu Heider pri sveučilištu Creighton u američkoj saveznoj državi Nebraski.

“To je slično kao i nesvjesno jedenje,” objašnjava. “Funkcionirate bez plana, ne obraćate pozornost, a to je pogotovo slučaj s kreditnim karticama.”

Najvažnije je da si postavite konkretna pitanja o financijskim ciljevima i životnim željama: Kamo vaš novac odlazi? Na što volite trošiti i zašto? Koliko novca vam je potrebno za stalne troškove kao što su računi i stanarina? Koliko želite uštedjeti ili uložiti, i zašto? Koliko želite staviti sa strane za impulzivne kupnje?

Vaši odgovori moraju biti vrlo jasni, slažu se Klontz i Sethi. Preopćenito je tek zaključiti da želite raditi što god želite, kada god želite. No, ako zaključite da, na primjer, želite s partnerom otputovati u Italiju na tri tjedna, imate viziju koja je konkretna, živopisna i emocionalno značajna, kaže Sethi.

“Nije značajno imati pred sobom nekakvu tablicu ispunjenu brojkama. Iskreno, nikog za to nije briga,” dodaje.

Odgovaranjem na ta pitanja otvarate si prostor za uzbuđenje i jasnoću po pitanju financija. Saznat ćete što vam je manje važno i organizirati život u skladu s vašim vrijednostima.

“Tada postaje mnogo lakše rezati potrošnju tamo gdje vam ona nije previše bitna,” kaže Klontz.

Vaši odgovori čine ono što Sethi naziva “bogatim životom” – životni i financijski ciljevi koji su jedinstveni baš za vas i nisu pod utjecajem tuđih mišljenja.

Kada ste svjesno razmislili o tome što cijenite, ne morate se osjećati anksiozno ili krivo. Sethi se prisjeća svog odrastanja, kada si njegova obitelj nije mogla priuštiti predjelo u restoranu. Kada je odrastao, uveo je pravilo da nikada ne preispituje koliko će potrošiti u restoranu jer, objašnjava, “veseli me što si takvo nešto mogu kupiti.”

Ako želite isprobati ovaj pristup, prvo ga uvedite na mjesec dana. Potom pregledajte svoju potrošnju u tom periodu i analizirajte što za vas funkcionira, a što ne.

“Ništa neće biti savršeno prvi put. To je sustav koji ćete konstantno morati prilagođavati,” kaže Sethi. “No, generalno gledano, dobit ćete dojam o tome kako on funkcionira i što morate promijeniti. Nakon toga se samo prilagođavate iz mjeseca u mjesec.”

