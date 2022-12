Tražite nešto drugačije? Zavirite na božićni sajam za male obrtnike i kreativce

Podijeli :

Izvor: Made by

Sve je manje zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku u studenom, no ako postoji trenutak kad i te često zanemarene djelatnosti dobiju "svoju priliku", onda je to u vrijeme božićnih blagdana i Adventa. Jedna takva prilika je sajam kreativnog kolektiva Made by koji se u Zagrebu održava četiri puta godišnje, no najveća posjećenost je u prosincu.

Iza sajma kreativnosti stoje Ivana Pavlović i Ida Stipetić koje okupljaju male proizvođače ručno izrađenih proizvoda. Radi se uglavnom o malim obrtnicima koji imaju registrirane obrte, ali ne i svoje prodajne prostore pa uglavnom posluju prodajom preko interneta ili kroz concept store dućane, galerije i slično.

“Naša ideja je bila pokrenuti sajam kako bi na jednom mjestu predstavili što više malih proizvođača, a također i održavati sajam više puta godišnje kako bi prodaja njihovih proizvoda bila kontinuirana. Naš kolektiv je neformalna organizacija koja je krenula s radom prije četiri godine. Do sada smo održale sedam sajmova kreativnosti, a prošle godine smo pokrenule i web platformu na kojoj svi kreativci mogu otvoriti vlastiti web shop u Virtualnom sajmu. Želja nam je na oba načina, kroz sajmove i platformu, predstaviti što veći broj malih hrvatskih proizvođača nakita, odjeće, modnih dodataka, kozmetike, ukrasa za dom, proizvoda za djecu, ilustracija i slično, te tako podržati i promovirati njihov rad i širiti kulturu kupovanja ručno izrađenih proizvoda”, ističu Ivana i Ida.

Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by Izvor: Made by

Sajam se održava u petak i subotu, 16. i 17. prosinca, u zagrebačkom Domu sportova, a okupit će više od 50 izlagača iz Hrvatske i regije. U razgovoru s organizatoricama doznajemo po čemu se ovaj sajam razlikuje, što posjetitelji mogu očekivati na ovom mini Adventu na zagrebačkoj Trešnjevci, kao i s kojim se sve izazovima izlagači susreću.

Podrška opstanku malih obrta

Naime, radi se o malim proizvođačima čiji položaj, posebno u vrijeme pandemije i nakon, nije nimalo zavidan. S jedne strane, masovna proizvodnja nosi velike količine istih proizvoda s niskim cijenama, no to najčešće znači iskorištavanje i potplaćenost radnika u velikim industrijama. Mali proizvođači naglasak stavljaju na kreativnost i donose unikatne proizvode, a pritom se također susreću s visokim cijenama sirovina i iznajmljivanja prostora za prizvodnju. Zbog toga su cijene njihovih prozvoda više, ali produkt je zato najčešće kvalitetniji i originalniji, a novac ostaju kružiti u hrvatskom gospodarstvu.

“Vlastiti prodajni prostor je dosta teško ostvariti i financijski održati, a to pokazuje veliki broj praznih prostora u našem gradu, te zatvaranje malih firmi i obrta u kriznim situacijama kao što su bile zadnje dvije godine. Sajmovi su dobra prilika za predstavljanje velikom broju kupaca na jednom mjestu, a upravo ti kupci su ljudi koji cijene vrijednost ručno izrađenih proizvoda i daju im prednost pred masovno izrađenim”, objašnjavaju Pavlović i Stipetić.

Dodaju kako se u posljednjih desetak godina polako podiže svijest o važnosti kupovanja ručno izrađenih proizvoda.

“Kupci shvaćaju da time dobivaju unikatne proizvode, veću vrijednost, a često i puno veću kvalitetu, a istovremeno na taj način podržavaju rad malih obrta i njihov opstanak. Tako uložen novac ostaje u našoj privredi umjesto da odlazi iz nje. U zadnjih par godina vidljiv je i porast broja malih proizvođača i kreativaca koji tek kreću s novim idejama i proizvodima”, ističu.

Ako i ne stignete fizički na sajam, od prošle godine sve proizvode i izlagače možete pronaći i na Virtualnom sajmu. Web platforma pokrenuta je prošle godine i ona kontinuirano raste. “Zajedničko predstavljanje daje svima veću vidljivost i mogućnost dolaska do novih kupaca, a također i još jedan način kontinuirane prodaje tijekom cijele godine”, zaključuju Ivana Pavlović i Ida Stipetić.

Detalje o svemu doznajte i na njihovom Facebooku i Instagramu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.