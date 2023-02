Treba li uvijek prati zelenu salatu? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Ako poput većine često žurite dovršiti i servirati ručak, možda ste pomislili da je pranje zelene salate korak u pripremi koji se može i preskočiti, no stručnjaci to nikako ne savjetuju.

Kao što znamo, lisnato povrće dolazi iz zemlje i ne može baš biti čisto, a na zelenoj salati mogu živjeti i razne bakterije pa ju je najbolje oprati neposredno prije jela, kako bi se s nje isprala sva prljavština, kaže dijetetičarka i stručnjakinja za sigurnosti hrane Katie Sabatini, piše Večernji list.

“Postoje razni zagađivači, od pesticida pa do pijeska, zemlje i blata”, rekao je za Yahoo Jay Weinstein, kuhar-instruktor sa Institute of Culinary Education. “Uz to, salata uzgojena na poljima često ima više zemlje od tvornički uzgojenih sorti.”

Drugi su razlog za pranje salate, kažu stručnjaci, poljoprivredne kemikalije koje mogu biti vrlo opasne, posebno jer su i nevidljive i bez mirisa i okusa.

Zato je, ističu, pametno uvijek oprati zelenu salatu, čak i ako ste ju kupili spakiranu i navodno opranu.

Kako oprati zelenu salatu?

“Prije pranja natrgajte ili izrežite listove jer je sredina glavice salate najpogodnija za skupljanje zagađivača”, kaže Weinstein koji preporučuje da prvo operete ruke sapunom i toplom vodom, kako biste smanjili rizik od širenja bakterija s ruku na povrće.”

“​​Kad ste ju natrgali, napunite dvije velike posude hladne vode iz pipe.”

“Potpuno potopite odrezane ili natrgane listove salate u prvu posudu s vodom”, dodaje i snažno prstima promiješajte.

“Izvadite salatu iz vode i pustite je da se ocijedi prije nego je prebacite u drugu posudu i ponovite postupak”, kaže Weinstein. Opipajte dno posude da vidite ima li pijeska. Ako ima, ponovite postupak sve dok posuda ne bude čista.

“Mokra salata razrjeđuje dressing pa ju treba dobro osušiti, najbolje u sušilici za salatu, a ako je nemate, salatu stavite u ručnik ili čistu jastučnicu i osušite”, savjetuje Weinstein.

