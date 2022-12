Treba li vodu piti hladnu ili sobne temperature?

Podijeli :

Izvor: LAWRENCE LAWRY / Sciencephoto / Profimedia

Voda je vrlo važna, nužna svakom živom biću. No, ima li veze koje je temperature voda koju pijete?

Konzumacija dovoljne količine vode nužna je za preživljavanje svih bića na Zemlji i ljudi tu nisu iznimka. Stručnjaci preporučuju popiti barem osam čaša vode dnevno.

Čuli ste da treba popiti 8 čaša vode dnevno? Evo koliko vam uistinu treba

No, povremeno se razvije i rasprava je li bolje piti hladnu vodu ili onu na sobnoj temperaturi te kako odabrati.

Čaša vode koja ima temperaturu između 0 i 3°C, smatra se hladnom. Kako biste to dobili, možete pustiti hladnu vodu na slavini da dulje teče ili u čašu dodati kockicu leda.

Što se tiče vode na sobnoj temperaturi, ona će se prilagoditi što se tiče temperature, no u prosjeku je to voda temperature između 20 i 25°C.

Kad piti vodu sobne temperature?

Odabir vode sobne temperature nema velikih niti znanstveno dokazanih prednosti, no iz nekog se razloga u mnogim kulturama smatra da je dobro ponekad piti toplu vodu.

Je li zdravo piti vodu prije spavanja? Evo što kažu stručnjaci

“Jedino što je zbilja znanstveno dokazano, a tiče se temperature vode, je to da hladna voda sužava krvne žile i možda se neće dobro apsorbirati dok su kod tople vode žile raširenije”, objasnio je stručnjak za Cookist.

Primjerice, ayurvedska medicina sugerira da se pije topla voda, posebno ujutro i na tašte jer je to navodno dobro za probavni sustav. Topla bi ga voda trebala zagrijati dok će hladna voda imati kontraefekt.

Dakako, ponekad nam tijelo samo traži hladniju vodu, primjerice u vrućim ljetnim danima. No, važno je piti topliju vodu svjesno. Naime, stručnjaci preporučuju čašu tople vode sat ili dva prije obroka.

Kad piti hladnu vodu?

Nema velike razlike u dobrobitima hladne vode i one na sobnoj temperaturi, obje varijante služe svrsi. U istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the International Society of Sports Nutrition sportaši koji su pili hladnu vodu nakon treninga, imali su nižu tjelesnu temperaturu u prosjeku ali su i mogli “odgoditi” povišavanje temperature za vrijeme vježbanja.

Nevidljive tvari koje vrebaju iz odvoda, a mogu biti opasne

“Ako planirate trčanje na vrući dan, onda je hladna voda bolji izbor”, ustvrdio je stručnjak.

Kako god bilo, neovisno o tome preferirate li hladnu vodu ili onu seobne temperature, bitno je piti vodu redovito. A što se tiče temperature vode, odaberite onu koja će vas potaknuti da ponovno popijete čašu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Medicinske zagonetke: Dejan Lovren Nova taktika lopova: Ako vidite ovo ispred svojih ulaznih vrata – ne dirajte ih