Tri neobična razloga zašto ne uspijevate smršavjeti

Ako želite smršavjeti, potrebna je ustrajnost, odlučnost i treba raditi na tom procesu jer do željene težine ne možemo doći preko noći. Međutim, mršavljenje može biti naporan i frustrirajuć proces, a ponekad, unatoč svim našim naporima, ne primjećujemo gubitak kilograma. Liječnica i nutricionistica su naveli neobična razloga zašto ne uspijevate smršavjeti.

Brza rješenja i dijete umjesto zdravih navika

Bez obzira jeste li se okrenul keto ili paleo dijeti ili nekom trećem modernom trendu, treba znati da je skakanje s jedne na drugu dijetu samo recept za neuspjeh. S druge strane, zdrave prehrambene navike i dobar odnos s hranom uz redovito vježbanje jest ono što će vam pomoći da se riješite viška kilograma.

“Svaki put kada se zbog neke dijete morate odreći hrane, osobito one koju volite, ili se pak izgladnjujete, velike su šanse da se toga nećete dugoročno pridržavati. Za dugoročni uspjeh odaverite zdraviji način života koji će vam omogućiti da se plana prehrane pridržavate godina a ne danima ili tjednima”, objašnjava Amy Killen, liječnica regenerativne medicine i medicinska savjetnica u Joi Women’s Wellnessu.

Ne jedete dovoljno proteina

Proteini su ključni za mršavljenje jer su jako zasitni, pomažu vam da se osjećate siti i zadovoljni. Također, možda ćete biti skloniji prejedanju ako ne unosite dovoljno proteina. Dok prosječna zdrava odrasla osoba dnevno treba najmanje 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne težine, količina proteina potrebna za mršavljenje varirat će ovisno o vašim individualnim potrebama i ciljevima.

“Ne postoji jednoznačan odgovor na to koliko biste proteina trebali jesti da biste smršavjeli, ali uobičajena je preporuka da unosite 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine dnevno. To je otprilike 15 do 20 posto vašeg dnevnog unosa kalorija”, navodi nutricionistica Trista Best.

Preskačete obroke

Nedovoljan unos kalorija može biti značajna prepreka mršavljenju. Studija na 26.000 ispitanika pokazala je da je preskakanje obroka povezano sa značajnim debljanjem. Istraživači su također utvrdili da su oni koji su preskakli večeru imali 10 posto veću šansu za debljanje, prenosi Best life.

“Preskakanje obroka može dovesti do toga da vaše tijelo pređe u stanje gladovanja, što usporava vaš metabolizam, što dovodi do debljanja, a ne do gubitka težine”, objašnjava Best.