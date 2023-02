Podijeli :

Kada odete u dućan, na prehrambenim proizvodima uočit ćete datum pored kojeg piše "najbolje do", "rok trajanja" ili neki sličan izraz.

Većina nas vjeruje da je taj datum apsolutno posljednji rok do kojeg je hranu sigurno konzumirati. To vjerovanje je pogrešno, no razumljivo jer je sustav određivanja rokova trajanja na prehrambenim proizvodima potpuni kaos, piše CNN.

“To je totalni Divlji zapad,” kaže Dana Gunders, direktorica ReFed-a, američke neprofitne udruge za smanjenje količine bačene hrane. Međutim, “mnogi potrošači zbilja vjeruju da im je rečeno da moraju baciti hranu ili da krše neko pravilo ako to ne učine.”

Za proizvođače, datumi su više pitanje zaštite brenda nego sigurnosti zdravlja, objašnjava Andy Harig, podpredsjednik za održivost, poreze i trgovinu u udruzi za prehrambenu industriju FMI.

Rok trajanja je procjena proizvođača vremena kada će hrana imati najbolji okus. “Želite da ljudi uživaju u proizvodu kada je on najbolji, jer će ga tada češće kupovati,” govori Harig.

Najveća posljedica nejasnog određivanja datuma? Masovno bacanje hrane.

Bačena hrana najčešće završava na odlagalištima otpada, što ima negativne posljedice na klimatsku krizu. Neke procjene kažu da bačena hrana proizvede do 8 posto globalnih emisija stakleničkih plinova.

Bacanje hrane znači i bacanje novca, što si mnogi od nas ne mogu priuštiti, pogotovo danas kada cijene hrane odlaze u nebo.

Kako razumjeti datume

Kompanije datume biraju prema tome kada će njihovi proizvodi imati najbolji okus, no američka inspekcija za sigurnost hrane nudi savjete i vodič na svojoj internetskoj stranici. Na primjer, tjestenina i riža, ako se pravilno čuvaju, mogu izdržati i do dvije godine.

No za brzo kvarljive proizvode, pravila su drastično drugačija.

Najvjerojatnije je u redu konzumirati proizvode koje možete držati na polici, a kojima je istekao rok “najbolje do.” Ipak, svježe meso i piletina mogu se pokvariti čak i prije datuma navedenog na naljepnici, zato jer su hladnjaci u dućanima često hladniji od onih u kućanstvima.

Kada kupite meso, američka inspekcija savjetuje da ga ili termički obradite ili zamrznete unutar dva dana nakon kupnje.

Test mirisa

Kako bi se izbjeglo bacanje hrane, neki aktivisti savjetuju da se jednostavno oslonimo na naša osjetila i tako provjerimo koja hrana je sigurna.

Britanski lanac Morrisons ranije ove godine odlučio je maknuti rok trajanja s mlijeka koje prodaje, odlučivši se za “najbolje do” kao bolju opciju. Također su pozvali kupce da sami po mirisu i okusu zaključe je li mlijeko sigurno za piće.

Morrisons je ponudio i vodič: ako mlijeko izgleda zgrudano ili ima kiseli miris, bacite ga. Ako su miris i okus u redu, možete ga piti i nakon navedenog datuma.

“Kada se hrana pokvari i nije ju sigurno jesti, naša osjetila to vrlo dobro mogu prepoznati,” kaže Gunders. “Ako vam hrana ne izgleda dobro, ako nema dobar okus, ako izgleda sluzavo, apsolutno ju nemojte konzumirati.”

Općenito, Gunders preporuča da oni koji su bojažljivi oko sigurnosti hrane strogo prate datume, pogotovo što se tiče hrane koja može sadržavati bakteriju Listeria. Kako prepoznati takve namirnice? To su one koje se ne preporučuju trudnicama, kaže ona.

