U ovim zemljama izvodi se najviše estetskih operacija. Evo koje su najčešće

Podijeli :

Anna Shvets / Pexels / Ilustracija

Estetske korekcije uz pomoć kirurgije rade se širom svijeta. Prema Međunarodnom društvu za estetsku plastičnu kirurgiju, postoje zemlje u kojima se ljudi odlučuju na mnogo više estetskih zahvata nego u drugima.

MSN donosi popis 10 zemalja u kojima se, prema ISAPS.org izvodi najviše estetskih operacija:

1. Sjedinjene Američke Države

Stanovnici Sjedinjenih Država prošli su u 2021. čak 24,1 posto svih estetskih zahvata u svijetu. Oni su broj jedan kada su u pitanju kozmetički popravke. U ovoj zemlji izvedeno je 1.992.296 estetskih kirurških zahvata i još 5.355.604 nekirurških zahvata.

2. Brazil

Između SAD-a i drugog najvećeg potrošača plastične kirurgije, Brazila, postoji priličan jaz. Najveća nacija Južne Amerike čini 8,9 posto svih kozmetičkih zahvata u svijetu s 1.634.220 kirurških i 1.089.420 nekirurških zahvata.

3. Japan

Japan nije bio među 10 zemalja prema broju estetskih operacija u 2020., ali 2021. je ‘udomio’ 5,7 posto svih zahvata. Od toga je bilo 265.733 kirurških i 1.479.888 nekirurških zahvata.

4. Meksiko

Prema Međunarodnom društvu za estetsku plastičnu kirurgiju, relativno velik broj stranih pacijenata dolazi u Meksiko na kozmetičke zahvate. To djelomično objašnjava visoko mjesto nacije na ljestvici, s 4,2 posto. U Meskiku je izvedeno 672.683 kirurških i 597.923 nekirurških zahvata.

5. Njemačka

S 385.906 kirurških i 536.150 nekirurških zahtana na petom mjestu ove ljestvice nalazi se Njemčka. Nijemci su zaslužni za 3,6 posto svih estetskih zahvata u svijetu u 2021. godini.

6. Argentina

Samo jednu decimalu “slabiji” bili su Argentinci. Do ukupno 3,5 posto svjetskih estetskih zahvata dogurali su s 398.980 kirurških i 669.260 nekirurških zahvata.

7. Turska

Turska, uz Meksiko, Kolumbiju i Tajland, ima najviše stranih pacijenata koji dolaze na estetske zahvate.

U ovoj zemlji izvedeno je 464.490 kirurških i 485.875 nekirurških zahvata što je 3,1 posto od ukupno izvedenih u svijetu.

8. Indija

Na osmom mjestu s 370.656 kirurških i 404.016 nekirurških zahvata, odnosno 2,5 posto, smjestila se Indija.

9. Italija

Italija je deveta zemlja na ovoj ljestvici s 283.668 kirurških i 385.116 nekirurških zahvata. To je ukupno 2,2 posto od estetskih zahvata izvedenih u svijetu 2021. godine.

10. Kolumbija

S 374.076 kirurških i 181.200 nekirurških zahvata na desetom mjestu se nalazi Kolumbija. Više od 550 tisuća zahvata koji su izvedeni u ovoj zemlji čini 1,8 posto od ukupnog broja estetskih zahvata registriranih u svijetu.

Koji su najpopularniji zahvati kod žena?

Najpopularnija estetska operacija je povećanje grudi. S ukupno 1.658.673 operacija ovo je broj jedan u svijetu.

Broj dva, blizu broja jedan, je liposukcija. Izvlači mast ili masno tkivo iz tijela pomoću kanile ili štrcaljke spojene na aparat za usisavanje. Čak 1.625.283 žene podvrgnulo se ovom procesu, što liposukciju čini drugim najpopularnijim kozmetičkim zahvatom u svijetu.

Pandemija estetskim kirurzima donijela mnogo posla

Blefaroplastika je znanstveni naziv za operaciju očnih kapaka. Uglavnom, operacijom se ‘ispravlja’ višak kože iznad oka nastao vremenom. U protekloj godini kod je liječnika zbog korekcije kapaka bilo 1.142.957 žena.

Abdominoplastika može popraviti kožu, masno tkivo i mišiće trbuha. Mogu se promijeniti sve odjednom u jednoj operaciji. Od 904.846 žena koje su imale abdominoplastiku, mnoge su se nakon trudnoće odlučile za ovu operaciju.

Dok je povećanje grudi bila prva želja žena na kirurškom stolu, podizanje grudi je na petom mjestu. Čak 781.404 žene odabrale su ovaj zahvat, koji vraća napetost grudima bez promjene njihove veličine.

Koštana grba, izbočena kost te devijacije ili malformacije nosa mogu se korigirati rinoplastikom. U protekloj godini takvu operaciju imale su 738.743 žene.

Koja je najpopularniji zahvati za muškarce?

Tko misli da je korekcija kapaka ženska stvar: Nije. Naime, najpopularnija estetska operacija muškaraca u 2021. bila je operacija kapaka. 303.932 muškaraca uklonilo je višak kože s kapaka, što je blafaroplastiku učinilo operacijom broj jedan među muškarcima.

Sluz iz nosa pojavljuje se u mnogo boja, a evo što to govori o vašem zdravlju

Broj dva je zanimljiv postupak. Većina muškaraca to niti ne zna, no ginekomastija je popularna plastična operacija koju muškarci rade diljem svijeta. To je druga riječ za smanjenje grudi. 282.997 muškaraca operirano je 2021.

Smanjenje obujma tijela liposukcijom dopalo se 277.779 muškaraca, što znači da su uklonjeni milijuni kilograma sala.

Još jedna estetska operacija koju dijele muškarci i žene je korekcija nosa. Međutim, broj muškaraca koji su se odlučili na rinoplastiku je manji nego kod žena. Lani je 256.406 muškaraca otišlo na ovu operaciju, ali trend ide prema gore.

Naravno, i uši su na ovom popisu estetskih operacija! Preoblikovanje, smanjivanje pa čak i lijepljenje ušiju ono je što su prošle godine tražila 101.382 muškarca. Otoplastika je time postala jedna od najtraženijih operacija među muškarcima.

Nabaviti ‘six pack’ nostvareni je san milijuna muškaraca. Da bi to postigli, neki počinju s abdominoplastikom i poslije rade na svom trbuhu. Kroz ovu operaciju prošlo je čak 86.515 muškaraca.

Koje su najpopularnije neinvazivne estetske operacije?

Nakon pregleda invazivnih operacija ostaje veliki broj neinvazivnih estetskih zahvata. Apsolutna kraljica među njima je botulinum toksin, poznatiji kao Botox. Prošle godine to je učinilo 6.252.548 žena. To je ujedno i najčešći neinvazivni postupak za muškarce: primijenilo ga je oko milijun u 2021.

Hijaluronska kiselina zaustavlja razvoj očitih znakova starenja. Čak 4.694.030 žena odlučilo se za ovaj tretman 2021. godine. Muškarci ga koriste u nešto manjem broju (585.315), ali njihov broj raste.

Možda ste mislili da će implantati za kosu biti na ovom popisu, ali postupak s upravo suprotnim učinkoom ima najviše kupaca. Uklanjanje dlačica (bilo gdje na tijelu) laserskom tehnologijom je brzo, relativno jeftino i vrlo učinkovito. Uz 1.585.732 žene koje su se u 2021. trajno depilirale, i 250.379 muškaraca odlučilo je zauvijek eliminirati dlake sa svog tijela.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.