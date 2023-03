Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Umirovljenici Mijat Barišić-Ružić (77) i Marica Barišić (74) s Vira spremaju se za veliki pothvat - planiraju autostopom doći do Liverpoola na Eurosong upoznati Let 3.

“Mi smo vam prije 50 godina autostopom išli na koncert Beatlesa u Liverpool, a upoznala sam i Micka Jaggera, kojeg sam čak naučila i nekoliko riječi na hrvatskom”, rekla je za Novi list Marica, samoprozvana članica jugoslavenske hipi generacije, te dodala – vidjeli smo da hipiji iz cijelog svijeta putuju na koncerte pa smo odlučili učiniti isto.

Marica i suprug Mijat iza sebe imaju na tisuće proputovanih kilometara. Kao studenti autostopom su obišli pola Europe. Spavali su na klupama, zarađivali usput, na putovanju se i zaručili i ostali zajedno već 50 godina.

Sada im je cilj da putem medija dođu do legendarnog benda Let 3, upoznaju ih i požele im sreću u Liverpoolu.

“Autostopirali smo svim prijevoznim sredstvima, osim traktoru, i zbog toga se i želimo javiti Letovcima. Cilj nam je da bilo kako bilo dođemo do Liverpoola, a s obzirom na to da smo poznati diljem Hrvatske, nadamo se da ćemo uz pomoć dobrih ljudi to i ostvariti. U Londonu smo spavali u Hyde Parku, a u Nizozemskoj u stogu sijena, tako da nam ništa nije problem i ne tražimo veliki luksuz”, kazala je Marica.

Kaže da su bili na ludom koncertu Beatlesa u Liverpoolu, na još luđem koncertu Rolling Stonesa u Domu sportova u Zagrebu, a sada bi jako željeli ići na najluđi nastup našeg Leta 3 na Eurosong, ponovo u Liverpool.

Putujući najjeftinijom, ali istovremeno i najriskantnijom metodom – autostopom, Marica i Mijat su tijekom desetljeća na putu i s više od deset tisuća prijeđenih kilometara i nebrojeno mnogo zemalja iz svojih pustolovina izašli s bogatim životnim iskustvom koje im je u mnogočemu odredilo živote, piše Novi list.

“Kad je Let 3 najavio da će na Eurosong putovati traktorom, odlučili smo stopirati i traktor jer smo do sada sva vozila stopirali osim traktora i aviona”, kaže Marica i dodaje: “Pozitivno razmišljamo i znamo da ćemo uspjeti otići u Liverpool jer mi smo još mladi, tek su nam 74 i 77 godina i puni smo ludih ideja kao i Let 3.”

