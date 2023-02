Podijeli :

Izvor: cottonbro studio/Pexels/Ilustracija

Odgovaramo na glavno pitanje svake obitelji koja razmišlja o selidbi u drugu državu: koja su najbolja mjesta za odgajanje djece?

Japan

U Unicefovoj analizi dobrobiti djece za 2020., Japan je na prvom mjestu po tjelesnom zdravlju, kad je riječ o smrtnosti i pretilosti djece. A u posljednjem Unicefovom izvješću iz 2022., koje se posebno bavilo okruženjima u kojima djeca odrastaju, zauzima drugo mjesto za “svijet oko djeteta” – kategoriju koja uključuje aspekte poput urbanih zelenih površina i sigurnosti u prometu. Japan također ima najnižu stopu pretilosti djece, nisku smrtnost djece i izuzetno niske razine onečišćenja zraka ili vode koje pogađa djecu, piše BBC.

To je također jedna od najsigurnijih zemalja za obitelji, i to ne samo u pogledu prometnih nesreća. Ukupna stopa ubojstava u Japanu najniža je od svih zemalja koje je Unicef promatrao: s 0,2 na 100 000, to je djelić one u SAD-u (5,3), Kanadi (1,8) ili čak Australiji (0,8).

Estonija

Iako Estonija nije na vrhu Unicefove ukupne ljestvice, ima visoku ocjenu za niz važnih aspekata. Djeca su izložena manjem zagađenju zraka, manje buke i manje pesticida nego u gotovo bilo kojoj drugoj bogatijoj zemlji. Ima više urbanih zelenih površina od mnogih drugih zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Australiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, a djeca će posebno vjerojatno reći da uživaju u rekreacijskim sadržajima u susjedstvu, poput igrališta. Estonija također ima drugu najnižu stopu beba rođenih s malom težinom od bilo koje bogate zemlje, što se općenito smatra dobrim pokazateljem kvalitete prenatalne skrbi.

Međutim, jedna od najvećih privlačnosti mogao bi biti estonski obrazovni sustav: djeca imaju bolje matematičke, prirodne i pismene vještine od bilo koje druge zemlje izvan Azije. Naglašene su i digitalne vještine. “Već u vrtićima postoji robotika, pametni tableti i tako dalje, a sve se koristi kao dio učenja temeljenog na igri”, rekla je Anne-Mai Meesak, voditeljica projekta u Odboru za obrazovanje i mlade Estonije koja istražuje sustave ranog obrazovanja u zemlji.

Španjolska

Španjolska je ocijenjena najviše na Unicefovoj ljestvici okoliša oko djece, s posebno niskim razinama morbiditeta djece zbog onečišćenja zraka ili vode. I unatoč lošijoj sveukupnoj ponudi u smislu socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga, prema Unicefu, djeca u Španjolskoj imaju izrazito visoku dobrobit: na trećem su mjestu po mentalnoj dobrobiti djece i na četvrtom po osnovnim akademskim i društvenim vještinama. Konkretno, u rangu je s Nizozemskom u smislu koliko djece kaže da lako sklapaju prijateljstva (81%), dok je stopa samoubojstava adolescenata jedna od najnižih u bogatim zemljama i manje od jedne trećine u SAD-u, Kanadi, Australiji ili Novom Zelandu.

Finska

Finska, koja je na ukupnom petom mjestu u najnovijem Unicefovom izvješću, ima posebno visoke rezultate u dvije od tri kategorije – broj jedan u “svijetu djeteta” koja gleda na to kako okoliš izravno utječe na djecu, poput kvalitete zraka, i broj dva za “svijet oko djeteta” koji razmatra elemente okoline s kojima dijete komunicira, poput škola, opasnosti u prometu i zelenih površina.

To je jedna od zemalja s najboljim rezultatima u svijetu u pogledu dječje pismenosti i matematičkih vještina, a roditelji će vrlo vjerojatno jako cijeniti svoj odnos sa školskim osobljem svoje djece. Stopa smrtnosti djece u dobi od 5 do 14 godina jedna je od najnižih u svijetu, manje od polovine one u SAD-u. A zemlja nudi izdašne rodiljne dopuste, uključujući osam tjedana plaćenog dopusta, dodatnih 14 mjeseci plaćenog roditeljskog dopusta koji se dijeli između roditelja i dodatni dopust za brigu o djetetu koji se može primijeniti dok dijete ne navrši tri godine. Zakoniti stanovnici Finske koji su bili pokriveni zdravstvenim osiguranjem najmanje 180 dana prije rođenja djeteta u Finskoj, ili u bilo kojoj nordijskoj zemlji, zemlji EU-a ili EGP-a, ispunjavaju uvjete.

Nizozemska

Na vrhu Unicefove ukupne liste za dobrobit djece nalazi se Nizozemska, koja posebno dobro stoji u pogledu mentalnog zdravlja djece (na prvom je mjestu) i vještina (gdje je na trećem mjestu). Devet od deset 15-godišnjaka kaže da su visoko zadovoljni životom, što je najveći udio od svih zemalja koje je Unicef ispitivao, a osam od deset kaže da lako sklapaju prijateljstva.

