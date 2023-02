Podijeli :

Izvor: Unsplash

Spremite se za velike pomake. Vladavina Riba počinje 19. veljače, a možete očekivati promjene ili preokrete neke vrste kada su u pitanju vaša prijateljstva, zajednica i grupe kojima se odlučite okružiti. Evo detaljne prognoze za svaki znak Zodijaka.

Ovan

Jupiter je u vašem znaku! Drevni astrolozi vjerovali su da će Jupiter, kada je u vašem znaku, donijeti sreću, obilje i bogatstvo! Nadamo se da ste uspjeli manifestirati nešto od ovoga dok je Jupiter ovdje, ako niste, ne brinite! Još uvijek imate vremena jer će Jupiter biti u vašem kutu zodijaka do svibnja/maja ove godine. Jupiter nije samo planet sreće, on je i planet ekspanzije. Jupiter može proširiti stvari u našim životima kako bi donio više prilika i obilja, ali također može proširiti stvari koje trebaju našu pozornost.

Ako nešto više ne funkcionira u vašem životu, to se može povećati pod Jupiterovom čarolijom, pozivajući vas da nešto poduzmete. Imate prekrasnu energiju za djelovanje tijekom cijele sezone Riba pa ako se nešto treba promijeniti; ako trebate napraviti neke promjene, ovo će biti savršeno vrijeme da to učinite.

17. ožujka Mars, vaš vladajući planet i planet akcije, energije i motivacije, konačno će napustiti svoju postretrogradnu sjenu, dajući vam ogroman val energije. Gurajte naprijed u svemu što želite učiniti, jer će Svemir biti na vašoj strani.

Mlad Mjesec u Ribama 19. veljače bit će introspektivan. Možda ćete se povući da se usredotočite na neke mračne misli i osjećaje koje ste imali, a kojima treba posvetiti pozornost. Ne bojte se onoga što je u sjeni. Prihvatite sve što vam se pojavi i vidite možete li mirno sjediti sa svim neugodnim emocijama.

Pun Mjesec 7. ožujka pada u znak Djevice, što će vam pomoći da unesete malo stabilnosti i strukture u sve što se pojavi. Ako ste radili previše, ovaj pun Mjesec može vas potaknuti da se odmorite i potražite podršku ako vam je potrebna. Saturnov prijelaz u znak Riba 8. ožujka iznijet će na površinu puno neriješenih pitanja koja zahtijevaju vašu pozornost. Saturn u Ribama može biti malo težak, ali budite uvjereni ako se posvetite poslu, moći ćete ostvariti fantastičan napredak.

Ovdje također postoji snažan potencijal za jačanje vaše duhovne veze i produbljivanje vaše intuitivne mudrosti.

Bik

Vladavina Riba odlično je vrijeme da se usredotočite na ono što vam je uistinu važno. Vjerojatno je bilo mnogo promjena u vašem životu tijekom posljednjih nekoliko godina ili ste možda još uvijek usred njih. Ove promjene su posljedica činjenice da se Uran, planet promjena i buđenja, kreće kroz vaš znak. Uran se planira zadržati do 2026., tako da je ovo spora energija s kojom učite živjeti i prilagoditi joj se.

Sa Suncem u Ribama, sada imate priliku da se malo usredotočite na ono što želite njegovati u svom životu. To je vaša prilika da usporite i smirite se s onim što zove vašu dušu. Kada poslušate ovaj poziv, znat ćete točno na što usmjeriti svoju pozornost i na što vam je trenutno važno usredotočiti se. S prelaskom Saturna u znak Riba 8. ožujka, možete očekivati promjene ili preokrete neke vrste kada su u pitanju vaša prijateljstva, zajednice i grupe kojima se odlučite okružiti.

Vaša energija će vjerojatno biti posebno osjetljiva pa vodite računa o tome s kim provodite vrijeme i kako se osjećate kada ste u blizini određenih ljudi. Saturn će ostati u Ribama sljedeće 2,5 godine, tako da imate vremena raditi s ovom energijom i stvarno shvatiti koga želite držati blizu sebe.

Mladi Mjesec u znaku Riba 19. veljače donosi vam meku, iscjeljujuću energiju. To će vam pomoći u vašoj potrazi da razjasnite što vam je važno. Možda čak i potakne neke nove inspiracije oko vaših snova i ciljeva.

Ova iscjeljujuća energija nastavlja se od 20. do 22. veljače, kada se Sunce poravna s kraljevskom zvijezdom, Fomalhautom, aktivirajući prolaz iscjeljujuće energije. Ovo su moćna zvjezdana vrata koja se događaju jednom godišnje, stoga se okupajte u ovoj iscjeljujućoj energiji i usmjerite je kamo želite.

Pun Mjesec u znaku Djevice 7. ožujka mogao bi osvijetliti vaše odnose i ponovno uvesti ovu temu o tome s kim se odlučujete okružiti. Društvena povezanost identificirana je kao jedan od najvažnijih čimbenika kada je riječ o stvaranju sreće u vašem životu pa ako bi vašem životu trebalo malo više društvenih interakcija, sezona Riba bit će sjajno vrijeme da to učinite svojim fokusom.

Blizanci

Zadnjih nekoliko mjeseci bili ste pod snažnim utjecajem planeta Marsa jer je proveo jako dugo vremena u vašem kutu zodijaka. Dok Mars neće otići do 26. ožujka, 17. ožujka Mars će konačno napustiti svoju post-retrogradnu sjenu. To znači da ćete vjerojatno osjetiti valove svježe energije kako ulaze u vaš život. Vaše razine energije mogu čak dobiti poticaj ili ćete se možda osjećati više motivirani da obavite stvari.

Mars je vrlo muška energija, a muška nas energija može potaknuti da se krećemo, poduzmemo akciju i slijedimo ono što želimo stvoriti. Možda ste otkrili da ste, dok je Mars prolazio kroz vaš znak, morali raditi na tome da malo bolje uravnotežite svoju mušku energiju. Muška energija postoji u svima nama i nadilazi naš spol. To je izraz energije koji nam, kada ga kultiviramo, može pomoći da se osjećamo samopouzdano i motivirano da obavimo stvari.

Mlad Mjesec u znaku Riba 19. veljače, osvijetlit će vašu karijeru. Ovo je fantastičan mlad Mjesec za usmjeravanje pažnje na ono što biste željeli manifestirati kada su u pitanju vaši ciljevi u karijeri. Ako ste u mirovini, tu energiju također možete usmjeriti u svoje osjećaje svrhe i na ono čemu biste željeli posvetiti svoje vrijeme.

Pun Mjesec 7. ožujka pada u znak Djevice i može privući vašu pozornost na vaš dom i obiteljski život. Možda ćete morati biti uz člana obitelji ili nešto u vašem domu treba vašu pažnju. Postoji duboka energija oko ovog punog Mjeseca za vas, tako da su šanse da što god da se odvija morate ući unutra i usredotočiti se kako biste razumjeli najbolji način za kretanje kroz to.

8. ožujka Saturn prelazi u znak Riba sljedeće 2,5 godine, što će biti velika podrška za preuzimanje svih vaših ideja i izgradnju nečeg opipljivog s njima. Bit ćete u najboljoj poziciji da primite ovaj dar Saturna u Ribama, stoga razmislite o pretvaranju svojih kreativnih ideja u stvarnost, jer će Svemir biti na vašoj strani!

Konačno, kako dolazimo do kraja veljače, bit će otvoren nevjerojatan portal zvjezdanih vrata kada se Sunce poravna s Fomalhautom. Fomalhaut je jedan od četiri čuvara noćnog neba i dom je snažnog portala iscjeljujuće energije. Snažna iscjeljujuća energija poteći će od 20. do 23. veljače, stoga svakako upijajte u ovu energiju.

Rak

Ubrzo nakon što Sunce prijeđe u znak Riba, 19. veljače imamo mladi Mjesec u Ribama. Ovaj mladi Mjesec može donijeti inspiraciju za putovanje ili učenje nečeg novog. Ako ste se željeli vratiti u školu ili krenuti na kratki tečaj, ovaj mladi Mjesec će vam ponuditi fantastičnu podršku. Sve što možete učiniti da otvorite i proširite svoj um i svijest bit će favorizirano pod ovim mladim Mjesecom.

Kako ovaj mladi Mjesec pada u Ribe, a Saturn prelazi u Ribe 8. ožujka/marta, ova energija mladog Mjeseca može dati neke tragove o tome što će doći od Saturna. Budući da Saturn ostaje u Ribama sljedeće 2,5 godine, vjerojatno ćete krenuti na putovanje učenja i rasta. Saturn u Ribama će vas učiniti mudrijima i pomoći vam da proširite svoj um na nove dimenzije.

7. ožujka, pun Mjesec u znaku Djevice osvijetlit će nebo, donoseći neke balansirajuće valove zemaljske energije. Oko ovog punog Mjeseca postoji umirujuća energija koja vam može pomoći da se osjećate sigurno da izrazite sebe i da se povežete s onim što se stvarno osjećate. Možda ćete morati progovoriti pod ovim punim Mjesecom. Nemojte se bojati zatražiti pomoć.

Ne morate sve raditi sami i stvari ne moraju biti savršene. Odricanje od savršenstva bit će vam dragocjeno pod ovim punim Mjesecom. Također je vrijedno spomenuti da će se od 20. do 22. veljače aktivirati snažna zvjezdana vrata kada se Sunce poravna s kraljevskom zvijezdom Fomalhaut.

Ovo će poslati valove iscjeljujuće energije na planet Zemlju, stoga se upijajte u ovo iscjeljivanje! Općenito, sezona Riba je fantastično vrijeme da se usredotočite na učenje novih vještina i proširite svoj um na nove dimenzije. To je također moćno vrijeme za odlazak unutra, tako da možete otključati više te urođene intuitivne mudrosti koja živi u vama.

Lav

Mladi Mjesec u znaku Riba 19. veljače nosi vrlo duboku i introspektivnu energiju za vas. Možda ćete morati ući u sebe ili razmisliti o tome što doista osjećate o nečemu. Možda ćete se suočiti s bolnom istinom, ali kada početni šok izblijedi, naći ćete se u mnogo boljem položaju. Što god se manifestira pod ovim mladim Mjesecom, vaša duhovna povezanost bit će važna i pomoći će vam da se povežete s onu stranu zemaljskih istina i u više istine.

Više istine iz naše duhovne svijesti uvijek su utješnije i mogu nam pomoći da dobijemo širu perspektivu. Kako se Saturn kreće u znak Riba 8. ožujka/marta, ovaj mladi Mjesec mogao bi nam dati mali okus onoga što dolazi. Ali ne brinite, Saturn u Ribama se neće osjećati ovako teško cijelo vrijeme.

Saturn u Ribama će vam pomoći da se povežete sa svojom dubljom i višom istinom. Otkrit će vam stvari o vama samima, gotovo poput putovanja samospoznaje. Saturn će provesti 2,5 godine u Ribama, tako da je ovo spora energija na koju ćete se imati vremena prilagoditi.

Pun Mjesec 7. ožujka pada u znak Djevice i donosi fantastične prilike kada su u pitanju vaše financije. Postoji velika energija izobilja oko ovog punog Mjeseca, stoga ostanite otvoreni, održavajte svoju vibraciju podignutom i pogledajte što svemir privlači u vaš život. Ako vam je potrebna pomoć s vašim financijama ili porezima, ovaj pun Mjesec također će poslati valove podrške da vam pomogne da obavite stvari.

Nemojte se bojati potražiti pomoć ili savjet ako vam je potreban. Kako stignemo do kraja veljače, bit će otvoren nevjerojatan portal zvjezdanih vrata kada se Sunce poravna s Fomalhautom.

Fomalhaut je jedan od četiri čuvara noćnog neba i dom je snažnog portala iscjeljujuće energije. Snažna iscjeljujuća energija poteći će od 20. do 22. veljače pa se svakako upijte u ovu energiju. Sveukupno, sezona Riba 2023. je vrijeme kada ljuštite neke slojeve i dolazite do dublje istine o sebi. Ovo je vrijeme za traženje istine, ne bojte se onoga što ćete pronaći jer će vas to odvesti na viša mjesta.

Djevica

Ribe sjede nasuprot vama na kotaču zodijaka, tako da će ova sezona za vas uvijek biti značajna. Mladi Mjesec u Ribama 19. veljače pokreće stvari i pojačat će vaše odnose. Značajna veza može ući u vaš život ili ćete možda morati promijeniti način na koji ste pristupili određenoj vezi. Ako ste bili u potrazi za tom posebnom osobom, izložite se ovom mladom Mjesecu, jer će zvijezde biti poredane u vašu korist!

Veze uvijek mogu biti nezgodne i često mogu potaknuti veliki rast, a ovo će biti tema za vas, ne samo kroz sezonu Riba, već sljedeće 2,5 godine jer Saturn ulazi u Ribe 8. ožujka. Dok se Saturn kreće kroz Ribe tijekom nadolazećeg godina, fokus će zaista biti na vašim odnosima. Vaši odnosi će se vjerojatno promijeniti tijekom ovog razdoblja, što će vam pomoći da postanete stvarniji i autentičniji u njima.

Dok putujemo kroz ostatak sezone Riba, dolazimo do punog Mjeseca u Djevici 7. ožujka. Budući da ovaj puni Mjesec pada u vaš znak, to je posebno! Drevni astrolozi vjerovali su da kada je pun Mjesec u vašem znaku, on aktivira vašu epifizu, pomažući vam da se osjećate bliže nebesima i više povezani sa svojim anđelima, vodičima i višim svjetovima.

Postoji jaka intuitivna energija na koju se možete osloniti pod ovim punim Mjesecom, stoga radite s intuitivnom mudrošću svog tijela. Možda će vam također biti korisno doći u kontakt sa svojim fizičkim tijelom. Provedite vrijeme sami sa sobom, vježbajte, okupajte se, pogledajte se u ogledalo, meditirajte o tome kako se stvarno osjećate – učinite sve što je potrebno da stupim u kontakt s vama.

Također je vrijedno spomenuti da će se od 20. do 22. veljače aktivirati snažna zvjezdana vrata kako se Sunce poravna s kraljevskom zvijezdom Fomalhaut. Ova zvjezdana vrata otključavaju prekrasnu iscjeljujuću energiju pa je svakako upijajte!

Vaga

Mladi Mjesec u Ribama 19. veljače pokazuje da ćete vjerojatno biti vrlo zaposleni! Mogu vam se pojaviti novi projekti ili možete odlučiti preuzeti neku novu rutinu ili raspored. Energija oko toga je vrlo pozitivna pa se nadamo da će vas sve što vam se dogodi približiti vašim strastima i načinu na koji doista želite provoditi vrijeme.

Iskoristite ovu energiju mladog Mjeseca u Ribama da napravite raspored koji vam odgovara i da budete sigurni da radite stvari koje vas ispunjavaju i donose osjećaj nagrade. 7. ožujka/marta imamo odgovarajući pun Mjesec u znaku Djevice. Ovaj Pun Mjesec nosi neku duboku, možda čak i tešku energiju za vas. Tajne se mogu otkriti ili ćete se možda morati suočiti s nekim skrivenim informacijama koje mijenjaju način na koji ste radili stvari.

Nešto iz sjene bit će osvijetljeno, ali ovo osvjetljenje donosi snagu i veće znanje. Ako se nešto činilo skrivenim od pogleda ili nedostižnim, ovaj pun Mjesec može donijeti svjetlo. Saturnov prelazak u znak Riba sljedeće 2,5 godine također će biti događaj od prekretnice ove sezone. Saturn u Ribama vjerojatno će vam izazvati probleme oko vašeg životnog stila i rutine.

Možda ćete morati naučiti kako postaviti jasne granice i kako srušiti neke od tih granica kako biste vodili život kakav uistinu želite. Vratimo se na kraj veljače, moćna zvjezdana vrata bit će otključana u to vrijeme kada se Sunce poravna s kraljevskom zvijezdom, Fomalhaut.

Ova energija doseže vrhunac 21. veljače, ali će se zadržati u danima prije i danima koji slijede. Koristite ovu energiju zvjezdanih vrata da donesete iscjeljenje gdje god je potrebno.

Škorpion

Mladi Mjesec u Ribama 19. veljače pokreće energiju sezone i donosi valove pozitivne, svježe energije u vaš život. Ovdje postoji neka prekrasna energija za nove početke i za fokusiranje na sve stvari koje vas ispunjavaju u životu. Opustite se i igrajte pod ovim mladim Mjesecom. Dovedite se u stanje radosti fokusirajući se na male stvari koje vas ispunjavaju i donose vam zadovoljstvo.

Krajem mjeseca bit će otvoren nevjerojatan portal zvjezdanih vrata kada se Sunce poravna s Fomalhautom. Fomalhaut je jedan od četiri čuvara noćnog neba i dom je snažnog portala iscjeljujuće energije. Snažna iscjeljujuća energija teći će od 20. do 22. veljače pa svakako upijajte ovu energiju i radite na svim stvarima koje želite izliječiti, posebno oko svog srca.

Kako prelazimo u ožujak, 7. imamo pun Mjesec u znaku Djevice. Ovaj Pun Mjesec privući će vašu pozornost na ljude kojima se odlučite okružiti. Jako je važno imati snažne ljude koji vas podržavaju u svom životu pa se pod ovim punim Mjesecom potrudite okružiti se takvim ljudima. Ako vam je potrebno više zajednice u vašem životu, ovaj pun Mjesec će osvijetliti put.

Dan nakon ovog punog Mjeseca, Saturn čini svoju prekretnicu u znaku Riba. Saturn će ostati ovdje sljedeće 2,5 godine i utjecat će na vaše odnose. Bit će vrijeme da razjasnite što za vas znači ljubav i što znači biti dobar prijatelj. Do trenutka kada Saturn završi u ovom dijelu vaše karte, imat ćete dublje i zrelije razumijevanje vrsta ljudi koje trebate u svom životu.

Strijelac

Sezona Riba započinje s mladim Mjesecom u znaku Riba 19. veljače/februara. Ovaj će Mjesec aktivirati probleme koji se odnose na vaš dom i obiteljsko okruženje. Možda ćete morati biti uz člana obitelji ili nešto u vašem domu može zahtijevati vašu pažnju. Ako ste htjeli ažurirati svoj prostor ili unijeti svježu energiju u svoj dom, ovo je fantastična energija za rad.

Kako dolazimo do kraja veljače, imamo otvorena moćna zvjezdana vrata jer se Sunce poravnalo s kraljevskom zvijezdom, Fomalhautom. Energija iscjeljivanja teče kroz ova zvjezdana vrata, stoga je koristite za pomlađivanje svoje energije i zaštitu onih koje volite.

7. ožujka događa se pun Mjesec u znaku Djevice, koji će osvijetliti vašu karijeru! Veliki radni projekt mogao bi dosegnuti točku završetka ili biste se mogli naći u situaciji da prihvaćate nagrade i počasti za sve što ste radili. Ako ste u mirovini, ova se energija može kanalizirati u osjećaj veće svrhe i ispunjenja svega što ste postigli u životu. Što god da se manifestira, energija se čini vrlo vrijednom, stoga ostanite otvoreni onome što Svemir donosi.

Samo jedan dan nakon punog Mjeseca, Saturn prelazi u znak Riba gdje će ostati sljedeće 2,5 godine. Saturn u Ribama će vas voditi da se usredotočite na uspostavljanje ravnoteže u načinu na koji dajete i primate energiju u svom životu, posebno kada je u pitanju ravnoteža doma/obitelji i posla i privatnog života. Možda će vam se pažnja privlačiti u svim smjerovima, ali cilj će biti pronaći sredinu.

Jarac

Mladi Mjesec u Ribama 19. veljače prvi je glavni događaj sezone i donosi valove svježe energije u vaš život. Ovaj mladi Mjesec će vas potaknuti da govorite svoju istinu i da se povežete s onim što stvarno osjećate o nečemu. Izgovaranje svoje istine može biti suprotstavljajuće, ali i osnažujuće.

Mars će se vratiti svojoj uobičajenoj brzini i snazi od 17. ožujka nadalje, tako da će vam to pomoći da potaknete svoj zamah i pobrinete se da sve riječi koje izgovorite budu u skladu s radnjama koje poduzimate.

Saturn će prijeći u Ribe 8. ožujka, što će nastaviti ovu temu potrebe da govorite svoju istinu i da se povežete s onim što stvarno osjećate. Saturn će vam pomoći da skinete slojeve i maske kako biste se mogli suočiti sa svojom najvišom istinom. Saturn će vam tada pomoći da to prenesete drugima.

Dok je Saturn ovdje u Ribama sljedeće 2,5 godine, možete se također osjećati kao da ste izgubili glas. Ovo je samo kako biste se stvarno mogli povezati s onim što osjećate prije nego što progovorite. Vaše mišljenje o stvarima također se može promijeniti.

Konačno, pun Mjesec u znaku Djevice osvijetlit će nebo 7. ožujka! Ovaj pun Mjesec poslat će vam valove inspiracije, potaknuti vas da učite i proširite svoj um. Možda ćete dosegnuti novu točku duhovnog rasta ili odlučiti pohađati tečaj ili radionicu.

Možda čak dobijete želju da rezervirate neko putovanje kako biste na taj način proširili svoj um. Također vrijedi dodati da se 21. veljače/februara Sunce poravnava s kraljevskom zvijezdom, Fomalhautom, otvarajući snažan portal iscjeljujuće energije. Snažna iscjeljujuća energija poteći će od 20. do 22. veljače/februara pa se svakako upijte u ovu energiju.

Vodenjak

Sunce se upravo pomaklo iz vašeg kuta zodijaka. Nadamo se da ste tijekom ovog vremena uspjeli upiti njegove zrake i unijeti ih u svaki kutak svog života. Imati Sunce u svom kutu zodijaka može biti prosvjetljujuće i pomoći vam da se vratite vlastitom unutarnjem svjetlu. Kako ulazimo u sezonu Riba, osjećat ćete se spremni i puni energije da prihvatite ono što je pred vama.

Mladi Mjesec u znaku Riba 19. veljače nosi valove svježe energije i ohrabrit će vas da izađete u svijet! Nema više skrivanja, nema više uzmicanja, vrijeme je da izađete van i iskoristite sve što vam život nudi. Razmislite o tome kako bi ta energija mogla izgledati za vas i zatim poduzmite nešto u tjednima koji slijede.

Pun Mjesec 7. ožujka pada u znak Djevice i vodit će vas da se usredotočite na svoje financije. Ovo bi bilo dobro vrijeme da sredite svoju financijsku situaciju ili da napravite novi budžet za rad.

Obilje je također na vašoj strani pod ovim punim Mjesecom, stoga ostanite otvoreni za ono što vam Svemir donosi. Glavni događaj za sezonu Riba 2023. je Saturnov prelazak u Ribe. Ovo je veliki događaj jer je Saturn bio u Vodenjaku posljednje 2,5 godine, ali sada je na izlasku! Kad se to dogodi, osjetit ćete lakoću i možda ćete sav naporan rad koji ste uložili napokon biti nagrađen!

Možda ste dobili neke teške lekcije, ali počet ćete vidjeti plodove svog rada. Također je vrijedno spomenuti da će se 21. veljače Sunce poravnati s kraljevskom zvijezdom, Fomalhautom, otključavajući snažan portal iscjeljujuće energije. Snažna iscjeljujuća energija poteći će od 20. do 22. veljače, stoga je svakako upijte.

Ribe

Vi ste zvijezda sezone i svašta se događa u vašem kutku zodijaka! Vaša sezona počinje s mladim Mjesecom u Ribama 19. veljače. Ovaj puni Mjesec donosi svježe valove energije ravno u vaše biće. Osjećat ćete se obnovljeno i spremno proslaviti ovo novo putovanje oko Sunca.

Ako vaš rođendan pada blizu ovog mladog Mjeseca, godina koja je pred vama bit će ispunjena novim prilikama i novim početcima. Obavezno ih zgrabite i iskoristite! Kako stižemo do kraja veljače, Sunce će se poravnati s kraljevskom zvijezdom, Fomalhautom, otključavajući zvjezdana vrata visoke vibracijske, iscjeljujuće energije.

Kao Riba, vi ste u primarnoj poziciji da osjetite ovu energiju, stoga je svakako upijajte! Energija je na vrhuncu 21. veljače, ali će se zadržati nekoliko dana s obje strane ovog datuma. Ako vam je rođendan blizu 21. veljače/februara, onda je Fomalhaut za vas zvijezda vodilja i to vrlo povoljna!

Kako prelazimo u ožujak, 7. imamo pun Mjesec u znaku Djevice. Ovaj Pun Mjesec će aktivirati vaše odnose. Možda ćete sklopiti partnerstvo s nekim ili možda čak upoznati nekog posebnog. Možda ćete također produbiti svoju vezu s drugima.

Ovo je sjajna energija za vaše odnose i pomoći će vam da se osjećate sigurnije i ugodnije bez obzira s kim se povezujete. Dan kasnije, 8. ožujka/marta, Saturn će prijeći u vaš znak gdje će ostati sljedeće 2,5 godine.

Saturn je pomalo poput strogog učitelja, ući će u vaš život da preispita sve stvari za koje trebate početi preuzimati odgovornost. Donijet će prilike za napredovanje, sazrijevanje i rast na načine koje niste mogli ni zamisliti.

Jednom kada Saturn završi, bit ćete ponovno rođeni, mudriji i zreliji. Baš kao i kod većine strogih učitelja, kad se upustite u posao i steknete samopouzdanje, možete iznenaditi i sami sebe, piše Atma.

