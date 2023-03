Ušni vosak krije mnoštvo informacija o vašem zdravlju

Podijeli :

Sorapop Udomsri / Panthermedia / Profimedia

U mnogim azijskim kulturama, čišćenje ušiju čin je brige i ljubavi, star stoljećima. Postupak nježnog uklanjanja nečistoća iz ušiju smatra se smirujućim kućnim ritualom, a na starim umjetničkim djelima iz Japana mogu se vidjeti prikazi žena kako nježno čiste uši svojim muževima ili djeci, koristeći tanke drvene štapiće.

Čak i danas, mnoge azijske zemlje imaju posebne salone za čišćenje ušiju, no ta opsesija nije jedinstvena za Aziju – antički Rimljani, Europljani u 16. i 17. stoljeću, čak i Vikinzi, mnogo su važnosti pridavali ovom ritualu. U moderno doba na raspolaganju su nam moderni pribori za čišćenje ušnog voska, načinjeni od plastike ili nehrđajućeg čelika. Neki imaju mala svjetla ili čak kamere, piše portal Popular Science.

Svrbež uha: Uzrok, simptomi i kako liječiti ovu neugodnu pojavu? Boja voska iz uha može otkriti od čega bolujete

Iako je čišćenje ušiju dio temeljne osobne higijene, mnogi otorinolaringolozi reći će da je ušni vosak najbolje ostaviti na miru.

Štoviše, ušni vosak može reći mnogo o vama. Postoje dva osnovna tipa: Mokri i suhi, a povezani su s našom genetikom. Studija iz 2006. otkrila je posebni gen koji je odgovoran za tip ušnog voska koji ćemo naslijediti, a mokri je češći od suhog. Studija je također objasnila da je mokri ušni vosak češći u populacijama europskog ili afričkog podrijetla, a suhi je češći u istočnoj Aziji – iako, naravno, uvijek postoje iznimke.

Miris vašeg ušnog voska također vam može nešto reći o zdravlju vaših ušiju. Promjena u mirisu može biti signal da bolujete od gljivične ili bakterijske infekcije. Ušni vosak generalno ne mijenja svoju formu, infekcija može prouzročiti iscjedak neugodna mirisa.

Ušni vosak je obrambeni lubrikant, pun antibakterijskih i antigljivičnih proteina koji pomažu u održavanju zdravlja ušiju. Liječnici općenito preporučuju da ne pokušavate čistiti svoje uši ako vam je taj postupak neugodan.

Ipak, previše ušnog voska može biti loše.

Postoje situacije u kojima ušni vosak moraju pregledati, a potom i odstraniti, liječnici. Ako osjećate bol u unutarnjem uhu, liječnici ponekad moraju očistiti ušni vosak kako bi pregledali vaše bubnjiće i provjerili jesu li oni oštećeni. To je pogotovo važno za one koji nose slušne aparatiće. Ušni vosak u pravilu sam izlazi iz ušnog kanala, no oblik slušnog aparatića ponekad će blokirati ovo prirodno kretanje i povećati stvaranje ušnog voska.

Gomilanje voska može umanjiti osjetilo sluha ili izazvati stanja poput tinitusa. Oni koji nose slušne aparatiće ih redovito čistiti i ne preskakati posjete liječniku.

