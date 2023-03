Uz ove savjete usisavač će vam bolje raditi i trajati puno dulje

Podijeli :

Unsplash

Dobar usisavač najvažniji je za održavanje higijene doma, no postoje greške kojima možete smanjiti njegovu učinkovitost pa čak i dovesti do toga da se brže pokvari. Zato usvojite ovih nekoliko pravila da biste mu produljili vijek.

1. Pazite da je cijev prohodna

Sitni predmeti preko kojih prođemo i usisavač ih usisa nerijetko mogu zaostati u cijevi. Čak i ako zrak i dalje prolazi kroz cijev, strano tijelo u njoj oslabit će usisavanje, a može rezultirati i začepljenjem. Zato svaki puta kad završite s usisavanjem, ili prije nego počnete, provjerite jesu li cijevi prohodne. Ako predmete koji su se zavukli u cijev ne možete doseći rukom, poslužite se drškom metle. I mali test za kraj: bacite novčić na pod i usisajte ga – ako dobro prolazi kroz cijev, znači da je njeno čišćenje uspjelo. Ako zapinje, ponovite.

2. Maknite cijev s puta

Lako se ulijeniti i doći do toga da vam se u pauzi od čišćenja ne da motati cijev usisavača i pospremiti je tako da nikome ne smeta. Ne preskačite to, pogotovo ako oko vas ima starijih osoba, male djece ili kućnih ljubimaca. Stariji i djeca će lako pasti preko cijevi nasred sobe, dok kućnim ljubimcima ona može biti zanimljiva za žvakanje, nakon čega ćete morati nabavljati novu. Posebno vodite računa da isključite usisavač svaki puta kad završite s njim, kako se članovi obitelji ne bi spotakli na žicu, piše Reader’s Digest.

3. Očistite četku

Većina usisavača danas ima rotirajuće četke s četkicom na kraju, koje ‘izvlače’ prašinu i prljavštinu s tepiha i sličnih površina. No, ako se u tu četku zapletu prljavština, dlake kućnih ljubimaca i mrvice, usisavanje više neće biti tako učinkovito. Zato povremeno očistite tu četku. Najbolje ćete to učiniti uz pomoć nožića ili malih škara kojima možete prerezati čvorove dlaka i tako ih lakše skinuti s četke.

4. Mijenjajte vrećicu ili čistite spremnik

Jedna od najvećih grešaka koju možete napraviti s usisavačem je preskakanje pražnjenja spremnika, ili zamjene vrećice. Ako je u pitanju spremnik, lakše je vidjeti kad je pun i kad to treba učiniti. Ako imate usisavač s vrećicom, pravo vrijeme za to je svakako ako osjetite da slabije ‘vuče’. No, da biste osigurali da vam usisavač daje maksimum te ako mu želite produljiti životni vijek, praznite spremnik i mijenjajte vrećicu kad su puni otprilike do dvije trećine.

5. Mijenjajte filtere

Ako ne čistite filtere i ne mijenjate ih redovito, ili barem kad su dali svoje, to može značajno skratiti vijek usisavača, ali i pokvariti efekte usisavanja, jer prašina koju ste pokupili može početi izlaziti iz usisavača van. Također, kad se filter prepuni, usisavač će slabije vući. Nema nekog striktnog pravila kad je to dobro činiti, to ovisi o tome koliko često usisavate. No, pokušajte to raditi redovito.

7. Čuvajte dijelove

Nerijetko nam se dogodi da neki nastavak na usisavaču ne spremimo u za to predviđenu torbicu, ili u spremnik na samom usisavaču. Ništa strašno, naravno, sve dok se ne dogodi da ga negdje zagubimo, a treba nam baš taj dio. Zato pazite na dijelove, posebno one manje, koji ponekad mogu biti neophodni za čišćenje, na primjer za zavlačenje između rebara radijatora i slično.

8. Pospremite prije usisavanja

Ako to ne činite, veća je vjerojatnost da ćete uništiti usisavač. Naime, prije usisavanja treba pokupiti s poda sitnice koje se tamo često nađu: kopče za kosu (koje mogu zapeti i oštetiti usisavač), olovke (koje također mogu napraviti štetu), čarape (koje će zatrpati spremnik) i sitne dječje igračke.

9. Stanite prije nego zadimi

Čini se bedastim savjetom, no u žaru čišćenja ponekad možemo zaboraviti da i aparatima treba predah. Zato povremeno zastanite i ugasite usisavač i pustite ga da ‘odmori’ nekoliko minuta, kako biste izbjegli pregrijavanje motora. Najjednostavniji način da mislite na to jest da čišćenje organizirate tako da ga gasite nakon što usisate svaku pojedinu prostoriju.

10. Ne koristite ga prečesto

Ako imate kućne ljubimce, možda je potrebno usisati jednom dnevno. No, ako to radite nekoliko puta na dan, razmislite o tome što je glavni uzrok prljanja podova i pokušajte to riješiti drugačije. Recimo, ako se u hodniku skuplja zemlja od cipela, organizirajte se tako da ih skidate prije ulaska u stan.

11. Podesite postavke i mijenjajte četke

Većina usisavača danas ima funkciju podešavanja postavki za različite vrste podova, ili se barem mijenjaju četke, ovisno o tome usisavate li tepihe ili glatke podove. Poštujte pravila o tome kad treba promijeniti funkciju, jer ju proizvođači nisu osmislili bez razloga.

12. Čitajte upute

I to ne samo prvi dan kad je usisavač došao u kuću, nego i kasnije, ako niste sigurni u to koju funkciju upaliti i zašto, ili ako se pojavi neki problem u radu aparata. Imajte na umu da u slučaju popravka pravo na plaćeni popravak unutar razdoblja garancije imate samo ako ste aparatom rukovali u skladu s uputama.

13. Držite ga dalje od vlage

Osim što je važno voditi računa da koristite odgovarajući priključak za struju, kako ne bi došlo do kratkog spoja, držite usisavač što dalje od vlage. Osim što može naštetiti motoru, može dovesti do pojačanog nakupljanja prašine i začepljivanja filtera, prenosi 24sata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Zašto je ocat odličan za čišćenje? Većinu sastojaka imate kući: Kako sam napraviti sredstva za čišćenje? Trik za čišćenje televizora i daljinskog upravljača uz koji će oni zablistati