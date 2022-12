Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj majka tuče sina ispred zatvora nakon što je izašao iz pritvora. Prema izvješćima, uhićen je zbog pijanstva.

30-godišnji muškarac, čije ime nije objavljeno, “naoružan samo smješkom” izlazio je iz zatvora u peruanskom gradu Sulana, ispred kojeg ga je čekala majka.

Muškarac je prišao majci da je zagrli, no umjesto toplog majčinskog zagrljaja – ona ga je počela udarati remenom.

Druga žena koja je sve snimala cijelo vrijeme se smijala kao da je znala što će se dogoditi i rekla: “Kapetan je slobodan.”

Za to vrijeme osramoćena majka udarala je sina dok su se policajci i prolaznici smijali. Mnogi su ženi govorili da ga udari jače dok su se borili da obuzdaju smijeh.

