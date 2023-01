Seamus Gallivan i Alex McArthur pronašli su na desetke mladih galebova koji su zapeli na obali jezera Erie nakon što je američki Buffalo pogodila najsnažnija snježnja oluja u povijesti.

Snježna oluja koja je pogodila SAD i odnijela više od 60 života, uzrokovala je i brojne druge probleme, u prometu, infrastrukturi, putovanjima, a velike probleme donijela je i životinjama, posebno divljima.

Dozens of seagulls were trapped in ice on the shore of Lake Erie after Buffalo was hit with a blizzard. This couple saved them with household tools. https://t.co/nQbN0S1l1I pic.twitter.com/3RvUlEt7fh