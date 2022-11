Maleni slonić Kindani postao je zvijezda društvenih mreža. Prekinuo je javljanje uživo i 'poškakljao' novinara koji je za kenijski kanal KBC izvještavao iz utočišta za slonove u Nairobiju.

Pogledajte što mu se dogodilo.

VIDEO: A baby elephant called Kindani tickles a Kenyan journalist working for local channel KBC with his trunk during a standup for a report at the Sheldrick Elephant Nursery in Nairobi pic.twitter.com/Uc3TufI2fU