Vrtoglavica može biti simptom ova 3 ozbiljna stanja, upozorava liječnik

Podijeli :

Izvor: Pexels/Ilustracija

Vrtoglavica se često brzo javi i jednako brzo prestane, čini se bez ikakvog razloga. Podatak otkriva da radi vrtoglavice u Americi oko 18 milijuna ljudi godišnje potraži liječničku pomoć. Ponekad ona može biti simptom ozbiljnih stanja, a ako ne prolazi 15 minuta, važno je potražiti hitno pomoć liječnika.

Ako se ona javi uz druge simptome, to može biti razlog za zabrinutost, otkriva dr. Steven Doettl, profesor kliničke audiologije na sveučilištu Tennessee Health Science Centeriology te otkriva koja opasna stanja mogu biti u pitanju, prenosi Ordinacija.hr.

Infekcije

Od dobro poznatih bakterijskih infekcija uha do onih koje su uzrokovane virusom, one mogu stvarati probleme u uhu. Kada se to dogodi možete izgubiti osjećaj za ravnotežu.

Vrtoglavica, glavobolja, suha koža… Ovo su znakovi toplinskog udara Vrtoglavica nije bolest, ali može biti znak nekog oboljenja

Simptomi koji mogu otkrivati infekciju uha ako se jave uz vrtoglavicu su:

Gubitak sluha

Bol u uhu

Tinitus

Tekućina u uhu

Temperatura

Često će upala uha uzrokovati naglu vrtoglavicu i bol u uhu, navodi profesor Komal Ashraf sa sveučilišta Missouri. Važno je potražiti liječničku pomoć jer ako se infekcija uha ne liječi može se proširiti ostatkom tijela, ali i uzrokovati gubitak sluha.

Problemi sa srcem

Iako ne povezujemo bolesti srca s vrtoglavicom, određena stanja mogu ograničiti protok krvi do mozga što će uzrokovati vrtoglavicu. Tako aritmije, koje se javljaju kada srce prebrzo ili presporo kuca, mogu uzrokovati vrtoglavicu jer mozak ne prima dovoljno krvi.

Drugi simptomi aritmija uključuju:

Nepravilne otkucaje srca

Bol u prsima

Znojenje

Osjećaj da srce “preskače”

Što učiniti? Ako mislite da se radi o aritmijama, trebali biste odmah posjetiti liječnika jer mogu biti fatalne ako se ne liječe.

Moždani udar

Do moždanog udara dolazi kada nešto sprječava dotok krvi u mozak, kao što je nakupina plaka. To može uzrokovati razne simptome, pa i vrtoglavicu. Evo na koje još morate obratiti pažnju:

Jedite je češće: Ovo je najbolja namirnica za mozak Evo koja pića uzrokuju ćelavost

Utrnulost ruku, nogu ili lica

Zbunjenost

Poteškoće s govorom

Poteškoće s hodanjem

Nagla i jaka glavobolja

Kod svih je ovih simptoma važna njihova nagla pojava. Svakako je potrebno odmah potražiti hitnu pomoć kako bi liječnici dijagnosticirali stanje. Jednom kada je dijagnoza postavljena, liječnik će odlučiti kako liječiti.

Manje ozbiljni uzroci vrtoglavice

Iako ona može biti posljedica zdravstvenih problema, ponekad uzrok mogu biti svakodnevne promjene u tijelu i to je uobičajen razlog. Doettl navodi da se oko toga ne treba zabrinjavati.

Nizak krvni tlak: Kada dođe do naglog snižavanja tlaka, mozak ne dobiva dovoljno krvi, kao rezultat možete osjećati vrtoglavicu.

Dehidracija: kada ne pijete dovoljno vode, volumen krvi i krvni tlak se smanjuju, jer mozak nije primio dovoljno nutrijenata. Ako sjednete i popijete malo vode, bit će vam lakše.

Šećer u krvi: Kada se radi o niskim vrijednostima, mozak ne prima dovoljno glukoze kako bi radio pravilno. To može voditi do vrtoglavice.

Važno je dakle uz vrtoglavicu pratiti i druge simptome i javiti se liječniku na vrijeme kako bi se spriječio razvoj ozbiljnijih problema.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.