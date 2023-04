Wordle: Zabavna online igra zaludila svijet, vraćat ćete joj se svaki dan

Podijeli :

Wordle je igra koja je prošle godine bila toliko popularna da se najviše pretraživala na Google tražilici. Radi se o online igri koja se kod nas prevodi kao Riječek, a igra ju sve više ljudi svakog tjedna.

U ovoj igri igrač ima šest pokušaja da u maloj križaljci otkrije riječ od pet slova. Osmislio i napravio ju je Josh Wardle, dok ju je u javnost plasirao The New York Times Company.

Kako je nastala igra Wordle?

Wordle je nastala 2021. godine, a nastala je zapravo za potrebe tvorca igre. Naime, prvotna zamisao je bila da je igra samo on sa svojim prijateljem i protivnikom. Vrlo brzo, igru su počeli igrati ljudi diljem svijeta, a danas je jedna od najpopularnijih online igara i jedan od najtraženijih pojmova u poznatoj tražilici. Ova igra je toliko popularna da ima i brojna slična izdanja, ali i kopije.

Određeni internetski portali čak svaki dan stavljaju hintove kako da taj dan pronađete traženu riječ, a može se pročitati i rješenje.

Kako se igra Wordle?

Nakon svakog pokušaja pogotka, odnosno nakon pritiska na enter, slovo postane zeleno, žuto ili sivo. Ako postane zeleno, to znači da je slovo točno i na pravilnom mjestu, ako je žuto, to onda znači da je slovo u odgovoru, ali se nalazi na pogrešnom mjestu u napisanoj riječi, dok sivo znači da slovo uopće nije u traženoj riječi. S obzirom na to, iduće pokušaje možete onda strateški odabrati.

Igra zapravo podsjeća na popularnu igru 90-tih godina – Mastermind koju igraju dva igrača i pogađaju na koja je polja protivnik stavio svoje čunjiće.

Koje su sve prednosti igre Wordle?

Posebnost ove igre je u tome što igrač može igrati samo jednom dnevno, ne oduzima puno vremena, a svi igrači diljem svijeta pokušavaju pogoditi istu riječ.

Dakle, prednosti igre Wordle su:

– jednostavna je

– ne uzima puno vremena (jedna igra traje tri minute)

– vježba se mozak

– zabavna je

– dostupna svima

– potiče na razmišljanje

U izvornom obliku postoji 12.948 engleskih riječi, a igra se može igrati i na drugim jezicima pa tako i na hrvatskom, čija baza sadrži sveukupno 3.591 riječ. Može se igrati i na klingonskom ili pak na vilenjačkom jeziku iz Tolkienovih romana. Na samom početku igru je dnevno igralo 90 osoba, dok je samo godinu kasnije na dnevnoj bazi ovu igralo 300.000 ljudi, a ovaj broj svakim danom samo raste.

Zaključak

Wordle je još jedna u nizu igara s riječima koja je postigla planetarnu popularnost samo godinu dana od nastanka. Svoju popularnost može zahvaliti jednostavnosti igranja, zanimljivosti i dnevnom ograničenju od samo šest pokušaja. Igrati se može na raznim jezicima, a ljudi diljem svijeta pogađaju svaki dan istu riječ.

Dakle, što još čekate – zaigrajte.

