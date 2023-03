Zašto je ocat odličan za čišćenje?

Ocat je nešto što svi imamo u svojoj smočnici, a postaje sve popularnije koristiti ga i kao sredstvo za čišćenje.

BBC Future piše zašto bi upravo ova namirnica mogla biti najkorisnija stvar koju imate u svojoj kuhinji.

Iako se u dućanima prodaje mnoštvo komercijalnih proizvoda za čišćenje, influenceri sve sve više okreću upravo octu. Od odmašćivanja prozora, pranja jagoda pa sve do osvježavanja zahodskih školjki, čini se da nema onog što ocat ne može postići. Sve više ga ljudi dodaju u perilice suđa, perilice rublja, a znanstvenici upravo octom sve češće dezinficiraju laboratorije.

Zbog čega je ocat toliko svestran?

Ocat nastaje fermentacijskim procesom u dva koraka. U prvom se ugljikohidratima hrane stanice kvasca, koje šećere pretvaraju u alkohol i ugljični dioksid. Potom se taj alkohol izlaže kisiku i ponovno fermentira, ovaj put uz prisustvo bakterije Actobater umjesto kvasca. Tekućina postaje miks vode i octene kiseline. Na isti način nastaje i kiselkasti okus vina u boci koju smo slučajno ostavili otvorenu preko noći.

Što se tiče čišćenja, najkorisnija značajka octa upravo je kiselost – dovoljno blaga da ne oštećuje tkanine i površne, no ipak dovoljno jaka da uništi tvrdoglave mrlje i naslage. Komercijalni ocat ima pH od oko 2.2, dok je ocat iz kućne radinosti nešto kiseliji – pH 3. Kada se ocat nanese na mrlju, pogotovo onu koja je nastala stvaranjem mineralnih naslaga kao što je kamenac, kiselina mrlju rastvara. Iz reakcije nastaje sol, koja se lako rastapa u vodi, i ugljikov dioksid.

Druga prednost octa jesu njegova antimikrobska svojstva. Neke bakterije mogu preživjeti u kiselim okolinama, no one s kojima se svakodnevno susrećemo to ne mogu. Čišćenje octom oslanja se na istu logiku, a ocat može ubiti čitav niz patogena, uključujući i bakteriju E. coli. Ocat je koristan za čišćenje voća i povrća, ali i zubnih proteza.

Ipak, postoji jedna situacija gdje je ocat nepoželjan, a to je čišćenje nekih vrsta kamena. Stavljanje octa na vapnenac, oniks ili travertin možda će očistiti površinu, no ona će poslije toga biti puna rupa jer će ju ocat nagristi.