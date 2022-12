Podijeli :

Izvor: Enrico Mantegazza / Panthermedia / Profimedia

Osvježavanje daha grickanjem svježeg peršina seže još u doba starih Rimljana. Oni su nakon jela znali grickati peršin. Moguće da je to jedan od razloga zašto je nastao običaj stavljanja komada ove biljke na tanjure u mnogim restoranima diljem svijeta.

Drugi razlog je dekoracija jela, a navodno je to poteklo od mesara u davnim vremenima koji su oko svježeg ili pečenog mesa stavljali i peršin kako bi hrana bila primamljivija kupcima. Kasnije su restorani to počeli kopirati. Do 1915. godine gotovo u svakom restoranu na tanjur se stavljao peršin.

Nekim gostima to je znalo smetati jer su sumnjali kako su dobili komad biljke koja je prije toga bila na tuđem tanjuru.

Naravno, treći razlog zašto se peršin nađe na serviranom obroku je poboljšavanje okusa hrani, no u tom slučaju najčešće se nasjecka pa pospe po jelu koje je već na tanjuru.

Zašto je peršin dobar za svježi dah?

U peršinu se nalazi visoka koncentracija klorofila, a upravo on uništava bakterije u ustima. One se počinju razvijati nakon jela, a to je direktan uzrok lošeg zadaha.

Peršin je posebno dobro sažvakati nakon što se pojedu jela puna češnjaka ili luka. Osim peršina, pomažu i svježa menta, bosiljak i ružmarin, piše 24sata.

Još neke prednosti ove biljke

– djeluje kao antioksidans

– pomaže da koža izgleda mlađe

– pročišćava tijelo od toksina

– otapa višak masnoća u tijelu

– čisti bubrege

– djeluje protuupalno

– jača imunitet

– prepun je vitamina C

– sadrži mnoge minerale

