Jeste li ikada vidjeli kako izgledaju usta pingvina? Prizor je zastrašujući

Pingvini su prepoznatljive vrste ptica koje obitavaju u hladnim morskim područjima na južnoj hemisferi, a često ih vidimo u mnogim dokumentarnim filmovima i fotografijama kako plivaju i skakuću po ledu. Ova vrsta ptica ima neke specifične anatomske karakteristike, uključujući i njihova usta i zube.

Usta pingvina su prilagođena njihovom načinu prehrane. Većina pingvina se hrani ribom i lignjama, a njihova usta su obično uska i produljena, što im omogućuje da love ribu s lakoćom. Neke podvrste pingvina, poput carskog pingvina, hrane se i rakovima, a njihova usta su malo šira i omogućuju im da ugrabe veći plijen, piše Klik.hr.

Pingvini nemaju zube, ali umjesto toga imaju posebno oblikovane kljunove. Kljunovi su vrlo snažni i oštri, što im omogućuje da lako uhvate i zgnječe svoj plijen. Također, kljunovi su prekriveni malim izbočinama koje pomažu u zadržavanju ribe u kljunu i sprečavaju da im riba izleti iz usta dok je jedu. Iako im glave izgledaju simpatično, upravo zbog tih izbočina u ustima, usta im izgledaju jezivo…

Penguins' mouths are full of spiky papillae that ensure fish move in one direction - down the penguin's throat. Read more: https://t.co/UCkUVOZ2xk pic.twitter.com/awpXEc68a5