Izvor: Shutterstock

Za pse se odavno zna da su čovjekov najbolji prijatelj, a nije rijetkost ni da psi postanu pravi heroji kada predosjećaju da je život njihovih vlasnika u opasnosti. Upravo je takav junak postao bigl Tobi. On je svojoj vlasnici Sanji nanjušio karcinom dojke u početnoj fazi, ispričala je.

“Uvjerena sam da tumor nikada ne bih sama napipala da nije bilo Tobija. I tko zna kada bih ga uopće i otkrila jer sam se osjećala dobro i bila puna energije”, počinje svoju neobičnu životnu priču Sanja Veličković (45) iz Kragujevca.

Danas, dvije i pol godine nakon operacije, Sanja se osjeća dobro, tumor je uhvaćen u početnoj fazi, a njeno liječenje završilo se operativnim putem, bez dodatnih kemoterapija i zračenja, piše Nova.rs.

S osmijehom na licu i bez trunke oklijevanja Sanja tvrdi da svoj život duguje Tobiju koji je, kako priča, svojim neobičnim ponašanjem bio uporan reći joj da nešto nije u redu. Ovaj pas junak, u Sanjin život dospio je istim putem, kao što i drugi psi dolaze u obitelji s djecom. Ona i suprug kupili su ljubimca za dijete, ali se Tobi, navodi ona, još kao štene najviše vezao za nju.

Ljubav je tolika, opisuje, da kad ona uđe u stan, za Tobija više nitko drugi ne postoji. Međutim, njegovo iznenada promijenjeno i neobično ponašanje, za koje se kasnije ispostavilo da je bilo sudbonosno, u početku je zabrinulo i uplašilo ovu mladu ženu.

“Gledala sam neki film, a on je stavio glavu na moje grudi i počeo cviliti što ranije nikada nije radio. Svo vrijeme cvili i to traje. Tako jedne večeri pa sljedeće ponovno. Mislila sam da se hoće maziti, ali nije prestajao ni nakon maženja. Nisam znala što mu je i htjela sam ga odgurati od sebe, ali je on tada počeo režati. Prvi put je iskesio zube na mene i uopće mi nije bilo ugodno, malo sam se i uplašila jer to nisam očekivala”, prisjeća se Sanja.

Dodaje da u tom trenutku nije mogla prepoznati svog psa jer je po prirodi umiljat i razigran. Opisuje da se njegovo neobično ponašanje nastavilo tako što se počeo vrtjeti u krug.

“Htela sam vidjeti što mu je, spustila sam se, a on me repom udario jako u lijevu dojku. Pokušala sam ga smiriti, a onda me njuškom još jače udario na isto mjesto. To me zaboljelo toliko da sam se morala pridržati. U tom trenutku napipala sam nešto veličine zrna graha”, priča Sanja kako je otkrila tumor.

Tobi nastavio čuvati Sanju i nakon operacije

Ovoj mladoj ženi i majci život se okrenuo u sekundi. Nakon otkrića zabrinjavajućeg čvorića nije čekala ni dana, odmah je otišla na dijagnostiku, a poslije potvrde najcrnjih slutnji uslijedio je šok. Na pregledu su joj otkrivene čak tri promjene od kojih su dvije bile maligne, a treća predkancerogena.

Nasreću, tumor je bio u ranoj fazi pa je Sanja izbjegla agresivne terapije, a liječenje se završilo operativnim putem. Tada je, kaže ona, postala svjesna da joj je Tobi spasio život.

“Nakon operacije nije se odvajao od mene. Dok sam ležala, glava mu je uvijek bila ili na mom ramenu ili na trbuhu. Nije dao nikome prići krevetu, čak ni mom djetetu. Tada se među nama razvila posebna veza i ja svoj život više ne mogu zamisliti bez njega”, iskrena je Sanja.

Od tada, kaže ona, Tobija vodi svuda sa sobom pa je tako ove godine za izbor ljetovanja jedini uvjet bio da je smeštaj pet friendly, ne pitajući koliko košta i koliko je udaljen, piše Nova.rs.

