Posjedovanje psa moglo bi vam produžiti život

Chewy/Unsplash

Vlasnici kućnih ljubimaca znaju da šetnje i maženje donose dobrobit. Sada, znanstvene studije pokazuju da nam kućni ljubimci pomažu da živimo dulje. Ako imate privilegiju dijeliti svoj dom s kućnim ljubimcem, vjerojatno imate dokaze da veza s krznenim (ili krljuštim, ili pernatim) društvom donosi zdravstvene povlastice. A prema Centru za kontrolu bolesti (CDC), posjedovanje kućnih ljubimaca može pomoći u upravljanju depresijom, stresom, tjeskobom, usamljenošću i simptomima povezanim s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP)

Imajući na umu ove potencijalne zdravstvene dobrobiti kućnog ljubimca, logično je da bi vam posjedovanje kućnog ljubimca moglo pomoći da živite dulje. Ispostavilo se da postoje znanstveni dokazi da posjedovanje kućnog ljubimca zapravo može produžiti životni vijek, piše The Healthy.

Podaci pokazuju da ljudi sa psima žive duže

Prema stručnjacima, jednostavno rečeno: U mnogim slučajevima posjedovanje psa može vam pomoći da živite dulje. U jednom pregledu iz 2019. objavljenom u časopisu American Heart Association, autori predvođeni liječnicom Caroline K. Kramer otkrili su da je posjedovanje psa povezano sa smanjenjem rizika od 24% za smrtnost od svih uzroka u usporedbi s neposjedovanjem.

Na temelju trenutno dostupnih istraživanja, čini se da većina ove pozitivne koristi proizlazi iz dva glavna čimbenika: Psi mogu poboljšati vaše kardiovaskularno zdravlje promicanjem veće stope tjelesne aktivnosti; a također vam daju osjećaj društvene povezanosti, objašnjava Lindsey Braun, potpredsjednica odjela za istraživanje i operacije s Institutom za istraživanje povezanosti ljudi i životinja (HABRI). “Mnoge takve prednosti pridonose duljem i zdravijem životu”.

Znanstvena istraživanja su pokazala da veza između čovjeka i životinje može pozitivno utjecati na emocionalno, psihološko i fizičko zdravlje i dobrobit ljudi, na načine kao što su povećanje tjelesne aktivnosti, snižavanje krvnog tlaka i poboljšanje društvene povezanosti. Mnoge takve prednosti pridonose duljem i zdravijem životu.

Poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja i otpornosti

Braun ističe istraživanje koje je pokazalo da vlasnici kućnih ljubimaca, osobito vlasnici pasa, imaju veću vjerojatnost da će zadovoljiti preporučenu količinu tjelesne aktivnosti kroz šetnju. Jedna studija koja je ispitivala nove vlasnike pasa nakon 12 mjeseci vlasništva otkrila je da kupnja psa dovodi do povećanja broja sati provedenih u šetnji tjedno. Novi vlasnici prirodno preuzimaju odgovornost šetnje pasa, budući da psi mogu pružiti snažne bihevioralne poticaje za povećanje rekreativnog šetanja.

CDC napominje da povećanjem vaše tjelesne aktivnosti posjedovanje psa može pomoći u poboljšanju vašeg cjelokupnog kardiovaskularnog sustava – posebice snižavanjem krvnog tlaka, razine kolesterola i razine triglicerida.

Posjedovanje psa također može pomoći u poboljšanju vašeg zdravstvenog stanja nakon velikog kardiovaskularnog događaja, poput srčanog udara. Liisa Byberg, profesorica na Odjelu za kirurške znanosti i medicinsku epidemiologiju na Sveučilištu Uppsala u Švedskoj, autorica je studije koja je otkrila da je rizik od smrti kod pacijenata sa srčanim udarom vlasnika pasa koji žive sami nakon hospitalizacije bio 33% niži u usporedbi s onima koji nisu vlasnici pasa. U studiji je također bilo manje vjerojatno da će vlasnici pasa doživjeti ponovljene srčane udare.

Dr. Byberg kaže da trenutno mogu samo nagađati o mehanizmima koji su donijeli te dobrobiti i zašto se čini da su povezani sa samim produljivanjem života. “Jedno od potencijalnih objašnjenja moglo bi biti da psi mogu pružiti psihosocijalnu podršku u okruženjima u kojima ljudsko društvo nije dostupno”, kaže Byberg. I ona podupire tvrdnju o tjelesnoj aktivnosti: “U jednom kućanstvu vjerojatnije je da će osoba biti odgovornija za rutinu šetnje sa svojim psom.”

Obolijevaju li vlasnici pasa rjeđe?

Braun kaže da osim istraživanja koja podupiru vezu između poboljšanog kardiovaskularnog zdravlja i socijalne dobrobiti i posjedovanja pasa, nije svjesna mnogo aktualnih istraživanja koja istražuju obolijevaju li vlasnici kućnih ljubimaca rjeđe.

No, kaže ona, sve je više dokaza da posjedovanje kućnog ljubimca ili bliska interakcija s kućnim ljubimcem može pružiti zaštitni učinak protiv infekcija bakterijom Clostridioides difficile (često zvanom C. diff), najvjerojatnije izlaganjem većem broju bakterija i time jačanjem vašeg imunološkog sustava. Studija iz 2023. u recenziranom medicinskom časopisu PLOS One također je otkrila da stalna izloženost psima i mačkama od fetusa do djetinjstva smanjuje rizik kod ispitanika od razvoja alergija na hranu, vjerojatno koristeći isti mehanizam.

Da, druge vrste kućnih ljubimaca mogle bi vam pomoći da živite dulje

Većina istraživanja koja se bave pitanjem kako posjedovanje kućnih ljubimaca može poboljšati vaše zdravlje i, zauzvrat, vaš životni vijek, usredotočuje se na vlasništvo pasa. Ali postoje neki dokazi da posjedovanje kućnih ljubimaca općenito također može ponuditi zdravstvene pogodnosti koje bi vam mogle pomoći da živite dulje.

U jednoj studiji iz 2020. ljudi koji su imali mačke imali su smanjen rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti. U pregledu iz 2022. autori su izvijestili kako neke studije pokazuju da posjedovanje kućnih ljubimaca u cjelini može smanjiti rizik od razvoja visokog krvnog tlaka, pomoći u boljem upravljanju njime i poboljšati prognozu nakon srčanog ili moždanog udara.

U drugoj recenziji objavljenoj 2020. godine, autori pišu da je “posjedovanje kućnog ljubimca, ili samo boravak u društvu kućnih ljubimaca, povezan s dobrobitima za zdravlje, uključujući poboljšanja u mentalnom, socijalnom i fiziološkom zdravstvenom statusu.”

Stoga zgrabite frizbi, povodac, četku ili poslasticu i pružite svom mališanu malo ljubavi. Braun kaže da usamljenost i društvena izolacija mogu biti značajne prijetnje zdravlju, dok istraživanja snažno sugeriraju da društvene veze uvelike poboljšavaju dugovječnost.

