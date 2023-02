Guinnessova knjiga rekorda upisala je novog najstarijeg psa na svijetu. 30-godišnji Bobi koji živi u Portugalu, proglašen je ne samo najstarijim živućim psom na svijetu, nego i najstarijim psom koji je ikad živio.

Bobi se okotio 11. svibnja 1992. Ima 30 godina i 268 dana za što je primio i posebnu potvrdu, samo dva tjedna nakon što je Spike, čivava iz Ohija, proglašena najstarijim psom.

Bobi je čistokrvni alentejski pastirski pas, pasmina čuvara stada velikog rasta s prosječnim životnim vijekom između 12 i 14 godina. Rođendan mu je potvrđen preko nacionalne baze podataka za uzgoj pasa, rekli su iz Guinnessove knjige rekorda.

Raniji rekord držao je australski govedarski pas Bluey koji je imao 29 godina i pet mjeseci.

Bobi cijeli život živi u selu Conqueiros sa svojom obitelji Costa. Okotio se u skladištu za drva u pomoćnom objektu na farmi obitelji Costa zajedno s još tri štenca. Budući da su već imali puno životinja, štence su uspavali, ali Bobi je pobjegao, ispričao je Leonel Costa za Sky News.

On smatra da je recept Bobijevog dugog života mirno okruženje, seoski zrak i zdrava prehrana. “Bobi je uvijek jeo isto što i mi i nikad nije bio na lancu ili lajni”, rekao je Costa.

“Bobi je poseban jer kad ga gledamo, sjetimo se mnogih članova obitelji koji nažalost više nisu s nama, poput mog oca, brata, djeda i bake. Bobi predstavlja te generacije”, dodao je.

New record: Oldest dog EVER - Bobi at 30 years and 266 days 🐶



The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals 🥰️ pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb