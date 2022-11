Znanstvenici otkrili način na koji možete komunicirati s vašim mačkama

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Mačke imaju reputaciju nepostojanosti, posebno ako ih se usporedbi sa psima. Ali ako smatrate da je s vašim mačjim prijateljem malo teško uspostaviti vezu, možda jednostavno ne govorite njihov jezik.

Način komunikacije zapravo je jednostavan. Mačkama se trebate smiješiti, ali ne na način na koji se smiješimo ljudima, već na način na koji to rade mačke. Nekim vlasnicima mačaka, dakle, takva je njihova komunikacija itekako poznata – prvo na kratko zatvore oči, a zatim polagano trepću.

Iako su mnogi vlasnici mačaka i ranije sa svojim ljubimcima komunicirali na sličan način, znanstvenici su sad prvi put proveli studiju koja pokazuje reakciju mačaka na lagano treptanje.

Naime, u studiji objavljenoj 2020., znanstvenici su promatrali interakciju između mačke i čovjeka te su uspjeli potvrditi da ovaj čin polaganog treptanja tjera mačke, vama poznate i nepoznate, da priđu ljudima.

Karen McComb, psihologinja koja je vodila istraživanje, kaže, kako mačke takvim svojim osmjehom poručuju da su zadovoljne i opuštene. Naglasila je kako je to prva studija u kojoj se eksperimentalno istražuje uloga laganog treptanja u komunikaciji između ljudi i mačaka.

U prvom eksperimentu sudjelovali su vlasnici mačaka iz 14 kućanstava, ukupno 21 mačka. Kada su se mačke opustile i smirile, vlasnici su im trebali prići na metar od njih i lagano treptati dok ih mačke gledaju. I vlasnike i mačke snimale su kamere, a potom su se te snimke uspoređivale s načinom na koji mačke trepću kada interakcije s ljudima nema. Rezultati su pokazali kako će mačke često uistinu “odgovoriti” ljudima na njihovo treptanje – vlastitim treptanjem, u odnosu na situaciju kada nema te interakcije.

U drugom eksperimentu sudjelovale su 24 mačke iz osam kućanstava, no umjesto njihovih vlasnika, mačkama su treptali znanstvenici koji su sudjelovali u istraživanju, a koji nikad prije toga nisu bili u kontaktu s tim mačkama. Pored treptanja, oni su mačkama pružili ruku. Pokazalo se da, ne samo to, da su i one lagano treptale njima, već bi se nakon što bi osobe treptale, približile njihovim rukama.

Psihologinja McComb napominje kako se još ne zna zašto mačke komuniciraju s ljudima na ovaj način. Trenutno se to tumači kao sredstvo signaliziranja dobroćudnih namjera, jer se smatra da mačke neprekinuto buljenje tumače kao prijeteće.

Ako još niste ovo isprobali pokušajte i provjerite hoće li vaša mačka reagirati kao ove u eksperimentu, piše Science Alert.

