Znate li da i psi mogu biti dešnjaci i ljevaci?

Prema opsežnom istraživanju iz 2021., 74 posto pasa ima šau koju više koristi ili preferira. Naši omiljeni pahuljasti suputnici uvijek izražavaju svoje želje i preferencije. Bez obzira radi li se o igrački koju navečer nose u krevet ili čak o psu iz susjedstva kojeg jednostavno moraju pozdraviti, psi svoju rutinu grade oko svojih omiljenih stvari i ljudi.

Ali jeste li znali da psi, kao i ljudi, često imaju i preferiranu šapu? Možda ste primijetili da vaš ljubimac više voli odmahivati ​​desnom šapom, kao 90 posto ljudi na zapadnoj hemisferi ili da susjedov pas česšće koristi lijevu šapu, piše Reader’s Digest.

Pa, dobre vijesti: ne umišljate stvari. Engleska studija iz 2021., provedena na 17 901 (nepoznatog steriliziranog statusa) potvrđuje da većina njih preferira jednu šapu nad drugom. Evo što znamo.

Jesu li psi desnoruki ili ljevoruki?

Zanimljivo je da su istraživači otkrili da se na “populacijskoj razini” čini da psi pomalo daju prednost svojoj desnoj šapi u odnosu na lijevu na sličan, ali mnogo manje ekstreman način kao što ljudi daju prednost svojoj desnoj ruci. U studiji je 60,7 posto ženki pasa i 56,1 posto muških pasa radije koristilo prednju desnu šapu prilikom uzimanja hrane iz cijevi u pokusima.

Međutim, također je moguće da psi radije koriste različite šape za obavljanje različitih zadataka. U jednoj maloj studiji o motoričkim sklonostima pasa, objavljenoj 2018., “Istraživanja sugeriraju da preferencija šapa kod pasda nije dosljedna između zadataka, iako je stabilna tijekom vremena”. Primjerice, u praćenju ponašanja 32 psa, istraživači Deborah L. Wells, Peter G. Hepper, Adam D.S. Milligan i Shanis Barnard primijetili su da su “psi znatno skloniji ambilateralnosti” (korištenju obje šape).

Naravno, ovo je daleko manja (i starija) studija, ali još uvijek upućuje na zanimljivo pitanje o motoričkim sklonostima pasa.

Čimbenici u preferiranju šapa

Ima još mnogo toga za otkriti o preferiranju šapa, ali trenutno se razumije da je preferiranje šapa kod psa povezano s asimetrijom između lijeve i desne hemisfere mozga. Slično kao i kod ljudi, psi s dominantnijom lijevom šapom mogu imati dominantnu desnu hemisferu, a psi s dominantnijom desnom šapom mogu se više oslanjati na lijevu hemisferu. Ovaj koncept se naziva “lateralnost”.

Čini se da studija iz 2021. sugerira da bi spol, a time i spolni hormoni mogli igrati ključnu ulogu u određivanju lateralnosti kod pasa. Osim toga, istraživači su otkrili da stariji psi preferiraju desnu šapu u usporedbi s mlađim psima, što sugerira da dob također može biti faktor.

Značenja iza preferiranja šape

Žarko se raspravlja o važnosti preferiranja šapa. Gore citirana studija iz 2018. tvrdi da “životinje s dominantnim lijevim ekstremitetima, pokazuju jače reakcije na strah nego životinje s dominantnim desnim ekstremitetima” i da “motorička asimetrija ima potencijal da se koristi kao prediktor rizika za dobrobit”.

Međutim, poput tvrdnji da su ljevoruki ljudi kreativniji od dešnjaka, mnogi ljudi su sumnjičavi prema toj pristranosti. U zasebnom radu, sama Deborah Wells tvrdi da “još uvijek ostaje otvoreno pitanje može li se ili treba li ili ne testiranje preferiranja šapa koristiti kao mjera dobrobiti životinja.” I ona i tim koji stoji iza kritičkog pregleda studije iz 2018. navode da je potrebno provesti još mnogo istraživanja prije nego što se donesu jasni zaključci o tome može li preferiranje šapa ukazivati ​​na osobnost ili emocionalne potrebe psa.

Kako odrediti preferirane šape vašeg psa

Ako vas zanimaju preferencije šapa vašeg psa, najlakši način da ih odredite je da zamolite psa da sjedne i da vam šapu. Međutim, ako želite biti precizni – a zašto ne? – pokušajte psu dati igračku ili poslasticu i vidjet ćete kojom će šapom udarati po njoj ili ga zamolite da siđe niz stepenice i vidite kojom će šapom stati na prvu stepenicu. Bez obzira na to jesu li vaši rezultati točni, to je simpatičan način da provedete više vremena sa svojim najboljim prijateljem, a to se uvijek isplati!

