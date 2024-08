Aerosmith najavljuje povlačenje s turneje, Tyler ozlijedio glasnice

Podijeli :

Lisa Lake / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aerosmith je najavio povlačenje s turneje jer potpuni oporavak glasnica frontmena Stevena Tylera „nije moguć“.

Američki rock bend, poznat po hitovima kao što su Dream On, Dude (Looks Like A Lady) i Walk This Way, otkazao je koncerte na oproštajnoj turneji prošlog rujna jer je Tyleru trebala „trenutna njega“ zbog oštećenja glasnica.

„Kao što znate, Stevenov glas je jedinstven instrument“, objavio je bend na X-u.

„Mjesecima je neumorno radio kako bi mu glas bio kao prije ozljede. Vidjeli smo da se muči iako je uz sebe imao najbolji medicinski tim. Nažalost, jasno je da potpuni oporavak od ozljede glasnica nije moguć. Kao grupa smo donijeli tešku, ali nužnu odluku – da se povučemo s turneje.“

Prošle godine bend je rekao da je Tylerova ozljeda „ozbiljnija nego što se isprva mislilo“ i otkazali su turneju.

Grupa, koja uključuje Joea Perryja, Toma Hamiltona, Joeyja Kramera i Brada Whitforda, rekla je da im je bila „čast što je naša glazba postala dijelom vaše glazbe“.

„Iskra inspiracije 1970. postala je Aerosmith“, stoji u objavi.

„Zahvaljujući vama ta se iskra pretvorila u plamen i gori više od pet desetljeća. Neki od vas su s nama od početka i svi ste vi razlog zbog kojeg smo ispisali povijest rock’n’rolla.“

Bend je rekao da su „neopisivo zahvalni“ onima koji su ih željeli vidjeti na oproštajnoj turneji.

„Hvala vam, najbolji fanovi na Zemlji. Puštajte našu glazbu glasno, sada i zauvijek. Sanjajte. Ostvarili ste naše snove“, stoji u objavi.

