Apple Music ovaj je album proglasio najboljim svih vremena. Mnogi su šokirani izborom

Ekipa iz Applea, uz pomoć stručnjaka i profesionalaca iz glazbene industrije, producenata, tekstopisaca itd. odabrala je najboljih 100 albuma svih vremena.

Odabir i stvaranje popisa najboljih stvari svih vremena, bilo da je riječ o glazbi, sportu, filmovima i slično, prilično je nezahvalan posao.

Svako vrijeme i razdoblje imaju nešto svoje i zato je jako teško dati objektivan odgovor na pitanje o usporedbi npr. Pelea, Maradone, Messija i Ronalda.

Nogomet se prilično promijenio, kao i režim treninga, medijsko praćenje, financije, izloženost sportaša javnosti i slično, što sve utječe na stvaranje dojma oko njih.

Slično možemo reći i za glazbu.

Oni stariji će vjerojatno reći kako niti jedan današnji glazbenik ili grupa nemaju takav utjecaj kakav su npr. imali Beatlesi ili Michael Jackson, dok se dio mladih koji je odrastao na modernoj glazbi vjerojatno pita što su to slušali njihovi roditelji, bake i djedovi.

Usprkos tome, za neke bendove i pjesme možemo reći da su bezvremenski jer se slušaju već desetljećima te se njihova kvaliteta prepoznaje i danas.

Ekipa iz Applea, uz pomoć stručnjaka i profesionalaca iz glazbene industrije, producenata, tekstopisaca itd. pokušala je iz tog mozaika različitih bendova, pjevača i pjevačica te različitih žanrova glazbe koja se proteže kroz desetljeća izdvojiti 100 najboljih albuma svih vremena, a njihov izbor pokazao se prilično kontroverzan, piše Zimo.

Pogotovo kada je u pitanju najbolji album svih vremena.

Naime, kao najbolji album svih vremena odabrali su – “The Miseducation of Lauryn Hill”, pjevačice Lauryn Hill.

Svjetsku slavu prvo je stekla kao dio grupe Fugees sredinom devedesetih, da bi 1998. godine objavila svoj debitantski album.

Kritika i publika pohvalile su “The Miseducation of Lauryn Hill”, a album se odlično prodavao. No teško da je itko onda mogao pomisliti da će solo debi Hill netko proglasiti najboljim albumom svih vremena.

Da je to mjesto pripalo Michaelu Jacksonu s albumom “Thriller” ili da su ga osvojili The Beatles s “Abbey Road”, vjerojatno bi se malo tko bunio, no na Appleovoj listi, oni zauzeli drugo i treće mjesto.

Među top 10 nalazi se i Prince and the Revolution (Purple Rain), Frank Ocean (Blonde), Stevie Wonder (Songs in the Key of Life), zatim sedmi je Kendrick Lamar (good kid, m.A.A.d city), osma Amy Winehouse (Back to Black), a popis završavaju Nirvana (Nevermind) i Beyoncé (Lemonade).

Beyoncé, zajedno s Princeom, Stevie Wonderom, The Beatlesima i Radioheadom jedini su glazbenici koji imaju više od jednog albuma među top 100 albuma svih vremena prema Appleu.

Ono što je još vidljivo na ovom popisu, u odnosu na neke druge liste poput npr. Rolling Stonea, jest što se na njemu nalaze 4 albuma iz ovog stoljeća te velika prisutnost hip hop i r’n’b izvođača.

Također, treba naglasiti kako je na ovom popisu i jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice Taylor Swift čiji se album “1989 (Taylor’s Version)” nalazi na 18. mjestu.

