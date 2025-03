Astrolozi: Ovo je najmoćniji horoskopski znak – ide na sve ili ništa

Podijeli :

Astrolozi kažu: ako želite znati na čemu ste, u životu vam treba ovan. Ovaj vatreni znak majstor je izravnosti. Kod njega nema čitanja između redaka, skrivenih nagovještaja niti igre bez pravila. Što misli – to i kaže. I to direktno. Iskrenost mu je drugo ime, što nekima može biti osvježavajuće... a nekima pak malo previše.

Prirodni vođa, rođen za akciju

Kao prvi znak horoskopa, ovan utjelovljuje početak – svježu energiju, inicijativu, hrabrost i neustrašivost. On je prirodni vođa, rođen za djelovanje. Čekanje i kolebanje jednostavno mu ne odgovaraju. Više od dugoročnih planova, goni ga uzbuđenje trenutka – onog trena kad se rodi nova ideja i kad ga adrenalin ponese naprijed. Detalji i rutina? To je za strpljivije znakove.

Njegova ambicioznost nije skrivena – ovan želi uspjeti, i to brzo. Karijera, društveni status, osobna prepoznatljivost – sve su to važni ciljevi. No zanimljivo je da astrolozi često naglašavaju još jedan snažan motivacijski faktor: ljubav. Ne ona tiha i tajanstvena, već snažna, otvorena, puna života. Ovan treba ljubav kao zrak, ali ni tu ne pristaje na prosjek. Ide na sve ili ništa. Ako nema iskrica, kemije, strasti – njega nema.

Iako djeluje neustrašivo, ovan zna biti i vrlo osjetljiv – osobito kada osjeća da nije voljen ili prihvaćen. Tada može postati impulzivan, čak i pomalo neurotičan. No kad pronađe partnera koji ga istinski razumije, zna se potpuno predati. Ovan se zna boriti – i za ljubav.

Financije?

Ovan voli osjećaj obilja. Novac mu predstavlja slobodu, pa se trudi da ga ima dovoljno – i za svoje odvažne ideje i za razmaziti ljude koje voli. Voli darivati, voli ugađati, voli biti velikodušan.

S kim se najbolje slaže?

Astrološka kompatibilnost? Ovnova vatrena priroda najbolje se slaže s drugim vatrenim znakovima – lavovima i strijelcima. Zajedno čine energičan trio koji uživa u životu, avanturama i strastvenim razgovorima. Zračni znakovi poput blizanaca i vodenjaka ovnu nude taman pravu mjeru slobode i mentalne stimulacije.

Vage ga privlače – jer su njegova suprotnost, a upravo zato toliko zanimljive. Jarčevi su mu često previše strogi, rakovi previše emotivni. Škorpion? Tamo je sve preintenzivno – vatrena ljubav i još vatrenije svađe. S bikom može funkcionirati, ali samo ako oboje ukrote svoju tvrdoglavost.

Ovan je, dakle, sve samo ne dosadan. Kod njega nema nagađanja – ili je tu ili nije. A ako je, onda je prisutan sto posto. U ljubavi, poslu, prijateljstvu.

