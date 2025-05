Ako ostanete bez goriva ili struje na autocesti u Njemačkoj platit ćete masnu kaznu

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Kazna je 35 eura, ali će vozači uglavnom platiti 70 eura, ali ni to nije sve...

Ostati na autocesti zbog toga što ste ispraznili rezervoar s gorivom ili bateriju električnog automobila? U Njemačkoj se to ozbiljno kažnjava. Naime, za to postoji podloga u zakonu, a i policija kažnjava vozače koji na cesti ostanu zbog praznog rezervoara ili baterije.

Nije da se to dogodilo naglo, postoje znakovi upozorenja na instrumentnoj ploči da ste na rezervi ili da je baterija na rubu pražnjenja.

Promjene s vozačkim dozvolama za jednu skupinu izazvale burne reakcije

Kazna je 35 eura, ali će vozači uglavnom platiti 70 eura. Zašto? Ako se zaustavite dulje od tri minute na autocesti, to se računa kao parkiranje (na autocesti), na mjestu gdje se to ne smije. Na to se dodaje jedan kazneni bod, a moguće je daljnje povećanje novčane kazne ako policija utvrdi da ste se zaustavili na opasnom mjestu ili ako dođe do prometne nesreće, koju je prouzročilo zaustavljanje vozila, piše HAK Revija.

