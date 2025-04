Kupila digitalnu austrijsku vinjetu, pa dobila kaznu od 120 eura: Evo na što treba paziti

Podijeli :

Pexels

Austrijanka koja je uredno kupila digitalnu godišnju vinjetu za autocestu pa dobila neočekivanu kaznu od 120 eura, iako je sve učinila po propisima.

Vinjeta je postala aktivna dva dana nakon što je već koristila autocestu, što je rezultiralo kaznom za “zamjensku vinjetu”.

Austrijanka koja je uredno kupila digitalnu godišnju vinjetu za autocestu pa dobila neočekivanu kaznu od 120 eura, iako je sve učinila po propisima. Kako piše portal “Heute”, Bečanka je 20. veljače kupila godišnju vinjetu online za 103,80 eura.

Ipak, u ožujku je stigla kazna od 120 eura. Razlog? Prema pravilima EU, za online kupnju postoji 14-dnevni rok za povrat, koji uključuje i vrijeme dostave. To znači da vinjeta počinje vrijediti tek nakon tog razdoblja. U njenom slučaju, vinjeta je postala aktivna dva dana nakon što je već koristila autocestu, što je rezultiralo kaznom za “zamjensku vinjetu”. “To je jako frustrirajuće i na rubu prijevare”, rekla je vozačica, prenosi Večernji.

Slovenski političari traže od Vlade ukidanje vinjeta za cestu od koje profitira hrvatski turizam Kako biti dobar susjed u Njemačkoj? Teško, ovo su pravila

Utrka vinjetama

Stručnjaci objašnjavaju da privatni korisnici ne mogu odmah aktivirati digitalnu vinjetu nakon online kupnje, za razliku od tvrtki koje to mogu. Stoga se vozačima savjetuje da vinjetu kupe unaprijed ili je nabave u fizičkom obliku na benzinskim postajama. Kada je aktivirana, godišnja vinjeta vrijedi 14 mjeseci – od 1. prosinca prethodne godine do 31. siječnja sljedeće. Bez važeće vinjete, kazna za automobile iznosi 120 eura, a za motocikle 65 eura. Ako vozač odbije platiti, prijeti mu kazna od 300 do 3.000 eura.

U Tirolu se razmatra uvođenje naplate cestarine na lokalnim cestama, poput Fernpassa kod Reuttea, jer vozači uz pomoć GPS-a zaobilaze autoceste kako bi izbjegli vinjete. To izaziva zabrinutost u susjednoj Njemačkoj, posebno u Mittenwaldu, zbog mogućeg povećanja prometa.

Strahuje se od “utrke u vinjetama” između dviju zemalja, pa se predlaže zajedničko europsko rješenje za smanjenje napetosti i zaštitu lokalnih zajednica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Slovenska vinjeta od 16 eura za 6 kilometara: Pokrenuta peticija protiv naplate Poskupljuju vinjete u Austriji, evo na što sve treba paziti kod kupnje