Ministarstvo prodaje automobile: Pogledajte što se nudi, po kojoj cijeni i kada ih možete pogledati

Mpgi.gov.hr

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb, 7. ožujka 2024. godine u 11:00 sati, a na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Država prodaje 15 zaplijenjenih auta: Za Porsche traži milijun kuna

Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Vozila se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, vozila pod rednim brojem 20. i 21. se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:00 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, dok se plovila pod rednim brojem 22. i 23. mogu pogledati 22. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:30 sati u Biogradu na Moru, na adresi Bukovačka 17. Sve dodatne informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti na telefon 01/6448844 ili na e-mail: [email protected], navedeno je na službenim stranicama Ministarstva.

Cjelokupnu ponudu možete pogledati ovdje.

