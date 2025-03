Oni ugrožavaju vitalne dijelove vozila. Evo što već idućih dana vozači hitno trebaju napraviti

Podijeli :

Pexels

Nakon zimskih mjeseci automobil treba detaljniju provjeru. Nakon što ga dobro operete, provjerite ima li oštećenja na karoseriji, ima li dovoljno svih potrebnih tekućina, jesu li mu ispravni brisači, svjetla, kočnice...

S proljećem je došlo i vrijeme da pogledate kakve je tragove na vašem automobilu ostavilo najhladnije godišnje doba. Niske temperature, vlaga, prljavština, ceste posipane solju i šljunkom… Svi su ti utjecaji zimi izraženiji i svi oni ugrožavaju vitalne dijelove vozila. Stoga automobil sada treba prvenstveno dobro oprati, a potom i pregledati. Mnoge od potrebnih radnji možete obaviti sami, ako za to imate volje i vremena. Tu prvenstveno mislimo na čišćenje automobila – izbacite iz njega nakupljene papire, prljave krpe, praznu ambalažu i sve ostalo što se nekako nakupilo tijekom zimskih mjeseci. Potom ga temeljito operite iznutra i izvana. Nemojte ignorirati nečistoću s unutarnje strane vjetrobranskog i drugih stakala – očistite ih sredstvom za čišćenje stakla. Prljavština i masnoća s unutarnje strane vjetrobrana može stvarati odsjaj svjetla automobila koji dolaze prema vama, što smanjuje vidljivost. Temeljito očistite i tepihe i podnicu automobila, piše Večernji list.

Ako zimi automobil niste redovito prali i čistili, pa je u zaista lošem stanju, dobra je opcija otići u autopraonicu s ručnim pranjem automobila. Druga mogućnost je automatska autopraonica, treća da automobil opetere sami u samoposlužnoj autopraonici, iako “miniwash” nije toliko djelotvoran u pranju kao četke i detaljno glancanje krpama. Što god odaberete, svakako je nakon zime potrebno isprati i podvozje, pa o tome vodite računa ako se odlučite sami oprati automobil.

Nadalje, obratite pažnju na brisače. Ako su brisači vjetrobranskog stakla počeli stvarati iritantne zvukove struganja ili ostavljaju tragove na staklu, vrijeme je da ih zamijenite. To također možete obaviti sami, prilično je jednostavno. Nemojte zaboraviti provjeriti u kakvom su stanju gumeni dijelovi automobila, posebno brtve na vratima. One se zimi znaju zamrznuti, ali u specijaliziranim trgovinama možete kupiti sredstva kojima valja premazati gumene dijelove. Tako ćete im povećati elastičnost i produljiti vijek trajanja. Provjerite sve tekućine u automobilu – to također možete sami, bez odlaska u servis. Prekontrolirajte razine ulja, rashladne tekućine i tekućinu za vjetrobranska stakla.

Nakon detaljnog pranja, potrebno je temeljito provjeriti stakla i karoseriju. Na cestama je zimi više kamenčića nego u ostatnu godine, kotači drugih vozila lako ih odbace na vaše, a šteta koja može nastati nije zanemariva. Kroz oštećen lak ugrožena može biti i limarija, u konačnici može se pojaviti hrđa. Zato svako oštećenje tog tipa treba odmah sanirati. Zimi su zbog vlage i soli na posebnom udaru blatobrani, unutarnji i vanjski dijelovi, kao i pragovi, pa na njih posebno treba obratiti pažnju. Ako je, pak, oštećeno vjetrobransko staklo, popravak će biti jeftiniji što se prije na njega odlučite jer će se pukotina na staklu s vremenom samo još više širiti. U konačnici, ako se oštećenje proširi, staklo ćete morati zamijeniti. Nakon karoserije i stakla, provjerite i naplatke i gume. Zima šteti i kolnicima, stvaraju se udarne rupe, a prelaskom preko njih riskirate oštećenja na gumama.

Zamjena guma

Kako se bliži travanj, vrijeme je da kod vulkanizera dogovorite zamjenu zimskih guma ljetnima. To se preporučuje napraviti kad temperatura zraka nekoliko dana zaredom bude iznad sedam Celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj je zakonska obveza do 15. travnja voziti sa zimskom opremom na brzim cestama. Provjerite i tlak u gumama, jer za sigurnost na cesti, za performanse automobila i potrošnju goriva bitno je da su gume pravilno napumpane, po preporuci proizvođača.

Za one stvari koje ne možete sami, posjetite servis. Neki ovlašteni servisi nude povoljne, pa čak i besplatne proljetne preglede vozila. To je dobra prilika da detaljnije provjerite u kakvom je stanju vaš automobil nakon hladnih dana, a obratite pažnju i na posebne ponude za servis klimatizacijskog uređaja te zamjenu filtra zraka. Filtar zraka brzo se prlja tijekom česte gradske vožnje, a nakon zime treba provjeriti u kakvom je on stanju, jer začepljen filtar slabi djelotvornost ventilacijskog sustava. Nakupljene prljavštine možete se riješiti i sami, sredstvima za čišćenje ventilacije. U svakom slučaju, treba voditi računa i o stanju filtra klima-uređaja.

