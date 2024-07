Policija u tjedan dana oduzela više od 500 vozačkih dozvoli

Podijeli :

Tijekom ROADPOL operativne akcije na alkohol i droge, policija je oduzela 505 vozačkih dozvola, izvijestili su u četvrtak iz Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova.

Akcija je održana od 17. do 23. lipnja, a u sklopu tjedne akcije proveden je i 24-satni pojačani nadzor sudionika u cestovnom prometu.

Policijski službenici svih policijskih uprava za vrijeme trajanja akcije kontrolirali su ukupno 17 670 vozača, a pritom su utvrđena 683 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, dok su utvrđena 43 prekršaja vožnje pod utjecajem droge.

Trojica vozača bila su istovremeno pod utjecajem alkohola i droge.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola od 4,2 g/kg utvrđena je biciklistu na području Policijske uprave virovitičko-podravske.

Za vrijeme trajanja operativne akcije oduzeto je 505 vozačkih dozvola.

U rezultate operativne akcije ubrojeni su i rezultati pojačanoga 24-satnog nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu 21. i 22. lipnja kad su policajci kontrolirali ukupno 4 371 vozača te su utvrdili 209 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 17 vozača upravljalo vozilom pod utjecajem droge.

Policijski službenici privremeno su oduzeli 145 vozačkih dozvola.

Biciklistu utvrđena koncentracija alkohola od 4,20 g/kg

Za vrijeme pojačanog 24-satnog nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu najveća izmjerena koncentracija alkohola od 4,20 g/kg utvrđena je biciklistu na području Policijske uprave virovitičko-podravske.

Operativna akcija na alkohol i droge temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2023. provedena je u lipnju u svim zemljama članicama Europske mreže prometne policije- ROADPOL-a . U okviru tjedne akcije na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj proveden je i pojačani 24-satni nadzor alkohola i droga u cestovnom prometu.

Riječ je o koordiniranim aktivnostima koje se provode u sklopu akcije ROADPOL-a u svim državama članicama. Naime, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom, među glavnim su čimbenicima koji utječu na smanjenje sigurnosti u prometu.

2023. godine u nadzoru prometa na području svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj utvrđeno je ukupno 35 454 prekršaja zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili droge, što u odnosu na 2022. godinu predstavlja smanjenje od 2,2 posto. U 2023. godini je 4 338 vozača motornih vozila pod utjecajem alkohola skrivilo prometne nesreće.

Iz MUP-a su u priopćenju podsjetili da je upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga težak prekršaj te da novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi i u rasponu su od 90 do 2.650 eura, a za razinu alkohola iznad 1.5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo

Kažnjivo je i odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ako je riječ o recidivistu u činjenju prekršaja.

Uz novčane kazne, izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Poštujte prometne propise, ne upravljajte vozilom pod utjecajem alkohola i svojim ponašanjem pridonesite boljoj sigurnosti cestovnog prometa, poručili su iz MUP-a.

