Baby Lasagna objavio novu pjesmu ususret albumu. Jeste li ju poslušali?

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Aktualni drugoplasirani predstavnik Eurovizije, pobjednik telefonskih glasova publike, Baby Lasagna otkriva 'Stress', odu o borbi protiv vlastitih demona. Ovo je ujedno i posljednji singl koji objavljuje pred iščekivani debitantski album 'DMNS & Mosquitoes' koji stiže 7. veljače

Pjesmom ‘Stress’, Baby Lasagna pokazuje kako se nositi sa životnim izazovima na svoj jedinstven način – s dozom humora i optimizma.

Eksperimentiranje s različitim žanrovima

Zadržavajući bezbrižan pristup procesu stvaranja glazbe, mladi glazbenik stihovima poručuje da je u redu imati loše dane, ali i da u teškim trenucima možemo pronaći razlog za smijeh. Pjesmom koja je posljednji djelić slagalice otkriven pred izlazak prvog studijskog albuma nastavlja eksperimentirati s različitim žanrovima, spajajući zarazni pop zvuk s emotivnim tekstovima.

Baby Lasagna dobio posebnu nagradu, a umjesto njega preuzeo ju je otac Baby Lasagna razveselio fanove novom objavom: “Svi ste pozvani na naše vjenčanje”

Baš kao i s prethodnim hitovima ‘Rim Tim Tagi Dim’ i ‘Biggie Boom Boom’, Baby Lasagna još jednom progovara o tjeskobi i strahovima koje svi dijelimo, ali i onim sitnicama koje nas usrećuju, uz važnu poruku da život ne treba shvaćati suviše ozbiljno.

‘Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova’, poručuje glazbenik ususret 7. veljače, odnosno datumu izlaska njegovog debitantskog albuma ‘DMNS & Mosquitoes’ (na kojem će se također naći hitovi ‘and I’, ‘Biggie Boom Boom’ i ‘Catch Me If You Can’).

Rim Tim Tagi Dim

Podsjetimo, Baby Lasagna je s eurovizijskom himnom ‘Rim Tim Tagi Dim’ dobio najviše glasova javnosti na ovogodišnjem natjecanju u Malmöu te ostvario impresivan broj od više od 80 milijuna streamova diljem svijeta. Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine – na velikoj Meow Back turneji, piše tportal.

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji mladi Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu. Na razigraniji, zabavan i jedinstven način Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. koji je ostvario zapažen uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, te u isto vrijeme piše više u skladu s vlastitim iskustvima i pogledima na svijet.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čaj je opasan za zdravlje ako se pije s ove dvije namirnice Policija Dabri upala u kuću. Njega i još jednu osobu sumnjiče za oružje i povredu djetetovih prava. Pojavila se i treća snimka