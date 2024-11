Baby Lasagna razveselio fanove novom objavom: “Svi ste pozvani na naše vjenčanje”

Podijeli :

Pixsell/PIXSELL

Baby Lasagna razveselio je fanove novom objavom na društvenim mrežama. Pozvao je svoje obožavatelje na "vjenčanje", a veliku pozornost privukla je njegova supruga Elizabeta.

Baby Lasagna svojom je novom objavom na društvenim mrežama privukao pozornost obožavatelja. Upravo njima je poslao pozivnicu za “vjenčanje”.

“Naše vjenčanje je 15. studenog i svi ste pozvani. Pronađite pozivnicu na linku u opisu profila”, stoji u Instagram objavi. Kad kliknete na link dovest će vas na opciju “pre-save” za njegovu novu pjesmu “Catch me if you can”.

Posebnu pozornost privukla je fotografija njegove supruge Elizabete.

View this post on Instagram A post shared by Baby Lasagna (@the_baby_lasagna_)

