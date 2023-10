Bezglutenska dijeta može ugroziti zdravlje čak i ako ste potpuno zdravi

Podijeli :

Yuliya Furman / Alamy / Alamy / Profimedia

Iako bezglutenska dijeta može pomoći u ublažavanju simptoma kod raznih stanja povezanih s osetljivošću na gluten, potencijalni rizici mogu nadmašiti potencijalne koristi.

Samo oni s celijakijom i drugim dijagnosticiranim intolerancijama na gluten trebali bi ga izbjegavati jer trenutni dokazi pokazuju da izbjegavanje glutena nema zdravstvenih prednosti za one koji ne pate od ove bolesti, piše Danas.

Iako danas mnogi vjeruju kako je gluten sam po sebi nezdrav, to nije tako. Čak, bezglutenska dijeta može i ugroziti vaše zdravlje.

1. Nedostaci u prehrani

Namirnice od cjelovitog zrna kao što su proizvodi od kruha, tjestenine i žitarice za doručak su često obogaćene i stoga doprinose značajnim količinama vlakana, vitamina i minerala u prehrani.

Većina rafiniranog kruha bez glutena, tjestenina i žitarica za doručak nisu obogaćeni, što otežava dobivanje ovih važnih hranjivih tvari.

„Nema razloga da netko tko se osejća dobro počne s dijetom bez glutena. To nije dijeta koja promovira zdravlje sama po sebi“, rekao je dr. Benjamin Lebwohl.

Direktor kliničkih istraživanja u Centru za celijakiju Sveučilišta Columbia, dr. Benjamin Lebwohl, primijetio je da je jedan od glavnih problema s izbjegavanjem žitarica koje sadrže gluten, kao što su pšenica, raž ili ječam, kao i drugih žitarica, to što može smanjiti ukupnu kvalitetu prehrane.

„Najčešći problem s kojim se ljudi suočavaju kada započnu dijetu bez glutena je taj što njihov unos vlakana često opada. Vlakna su važna za opće zdravlje probave, tako da neadekvatan unos može dovesti do zatvora i drugih problema s crijevima. Također može učiniti da se osjećate manje siti, što može dovesti do unosa viška kalorija i mogućeg povećanja tjelesne težine. Iako žitarice nisu jedini dostupni izvor vlakana, one su dobre, a većina ljudi danas ne uspijeva unijeti preporučeni unos od oko 20 do 40 grama dnevno, ovisno od spola i starosti“, smatra dr. Lebwohl.

Utvrđeno je da ljudi s celijakijom na strogoj dijeti bez glutena imaju neadekvatan unos vlakana, željeza i kalcija.

Pretjerano oslanjanje na prerađene proizvode bez glutena može dovesti do smanjenog unosa određenih hranjivih tvari kao što su vlakna i vitamini B koji štite od kroničnih bolesti, prema Harvardskoj školi javnog zdravlja.

Da biste uravnotežili hranjive tvari izgubljene odustajanjem od glutena, izaberite hranu bez glutena bogatu hranjivim tvarima, poput voća, povrća i cjelovitih žitarica umjesto prerađenih opcija bez glutena.

2. Debljanje

Mnogi ljudi pogrešno pretpostavljaju da su grickalice bez glutena zdravija alternativa grickalicama koje sadrže gluten, ali neki obrađeni proizvodi bez glutena sadrže više masti, šećera i kalorija i mogu dovesti do povećanja tjelesne težine.

Pored toga, oni s netolerancijom na gluten mogu doživjeti poboljšanu apsorpciju hranjivih tvari, smanjenu neugodu u trbuhu i povećan apetit nakon početka dijete, što doprinosi povećanju tjelesne težine.

Umjesto kolačića ili kolača bez glutena, birajte deserte na bazi voća, kao što je parfe od jogurta. Birajte izvore proteina s niskim sadržajem masti kao što su nemasno meso bez kože, riba i drugi morski plodovi. Umjesto punomasnog sladoleda, odlučite se za nemasno ili obrano mlijeko, nisko-masne sireve, nemasni ili nemasni jogurt ili sorbet.

3. Veći rizik od kardiovaskularnih bolesti

Mnoga istraživanja su otkrile da ljudi s većim unosom cjelovitih žitarica imaju značajno manji rizik od srčanih oboljenja u usporedbi s grupama koje jedu manje.

Istraživanje na više od 100.000 sudionika bez celijakije otkrila je da oni koji su ograničili unos glutena imaju povećan rizik od srčanih bolesti u usporedbi s onima koji su imali veći unos glutena.

Dugotrajno uzimanje glutena prehranom nije povezano s rizikom od koronarne bolesti srca. Međutim, izbjegavanje glutena može dovesti do smanjene potrošnje korisnih cjelovitih žitarica, što može utjecati na rizik od kardiovaskularnih bolesti.

„Ne treba poticati promociju dijete bez glutena među ljudima koji nemaju celijakiju“, piše British Medical Journal, prenosi ordinacija.hr.

