Bizarno: Metak iz revolvera Lennonova ubojice ide na dražbu

AFP, Ilustracija

Metak ispaljen iz revolvera kojim je 1980. u New Yorku ubijen John Lennon u četvrtak ide na dražbu u engleskom gradu Newcastle upon Tyne, a očekuje se da će postići cijenu do 2300 eura.

Aukcijska kuća Anderson i Garland prodaje ga u ime obitelji Briana Taylora, britanskog policajca iz Newcastlea u regiji Northumbriji.

Naime, na Taylora se pucalo tijekom posjeta njujorškoj policiji 1984. dok se vozio u policijskom automobilu. U znak isprike proveden je policijskim muzejom u kojem se čuva revolver.

“Tamo mu je dopušteno ispaliti metak iz oružja iz kojeg su ispaljeni meci koji su pogodili jednu od najobožavanijih glazbenih zvijezda, Johna Lennona. Metak i čahura dani su Tayloru na dar. Dao ih je montirati i objesio na zid svojeg ureda, gdje su stajali do kraja njegove karijere”, objavila je aukcijska kuća na svojoj web stranici.

Unutar okvira je i fotografija Taylora u uniformi kako drži oružje.

Taylorova obitelj odlučila je predmet proslijediti drugim obožavateljima pjevača Beatlesa, priopćila je aukcijska kuća.

Lennonov ubojica, Mark David Chapman, sada 68-godišnjak, služi doživotnu kaznu.

