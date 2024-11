Black metal velikani Marduk sredinom veljače stižu u Zagreb

Podijeli :

Nakon tri godine švedski black metal giganti Marduk u sklopu europske turneje "Memento Mori“ vraćaju se u Zagreb, ovaj put u Boogaloo, 19.veljače 2025.

Na turneji će im se pridružiti Doodswens, a ovu crnu gozbu otvara Sumus Diabolicus Incarnatus iz Francuske i Irae iz Portugala. Ulaznice po early bird cijeni od 29 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga, a uskoro će biti dostupne i u Dirty Old Shopu. Pretprodajna ulaznica koštat će 32 eura, a na dan im je cijena 35 eura.

Marduk je jedno od najvećih imena black metala, ali to već i vrane na grani znaju. U svom glazbenom izričaju obavezno dodaju i prstohvat deatha, gdjegdje su znali ubaciti i pokoju melodičniju notu, ali bi se onda vrlo brzo vratili nemilosrdnom prangijanju. Ime su si dali po babilonskom božanstvu, nastali su 1990. u švedskom gradu Norrköpingu.

Morgan Steinmeyer Håkansson je spiritus movens cijele priče, pogonjen je vrlo jednostavnom misijom – želio je napraviti najbogohulniji bend od ikad. U vrlo bogatoji i živopisnoj karijeri izbacili su 15 albuma. Ovom će prilikom promovirati posljednji od njih, “Memento Mori” koji je u rujnu 2023. izdao Century Media Records. Osim Morgana, poznatijeg po nadimku Evil, stalni članovi benda su vokal Mortuus (Daniel Rostén, osnivač benda Funeral Mist) i bubnjar Bloodhammer.

Doodswens (na nizozemskom “dood swens – želja za umiranjem”) je black metal bend osnovan 2017. u Eindhovenu. Čine ga članovi I. na vokalu i bubnjevima i Riccardo Subasi na basu. Dosad imaju četiri izdanja: demo “Doodswens” (2019.), split “From the Shadows of the Abyss” (2020.), full album “Lichtvrees” (2022.) i ovogodišnji live “Het nieuwe licht”.

Sumus Diabolus Incarnatus je relativno svjež black metal bend iz Lensa. Iza sebe imaju samo jedan album: Les louanges de Baël – Livre 1 iz 2022. Članovi benda su Amaymon na basu, Paymon na bubnju i Baël na vokalu. Ovo će im biti prvi nastup u Hrvatskoj.

Irae je lisabonski one man raw black metal projekt iza kojeg stoji Vulturius, a na sceni je prisutan od 2002. Ne bi bilo dobro miješati ih s istoimenim američkim christcore bendom. U vrlo plodonosnoj karijeri izbacio je hrpetinu demoa, splitova, kompilacija, ali i četiri studijska albuma. Najaktualniji od njih, “Assim na Terra como no Inferno” iz 2022. promovirat će ovom prilikom u Boogaloou.

