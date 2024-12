Horoskopski znakovi u božićnom kaosu: Tko je Djed Mraz, a tko Grinch?

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Blagdansko vrijeme je ovdje, a s njim dolazi i prilika da se prepustimo čaroliji lampica, kolača i pomalo kaotičnih obiteljskih okupljanja. No, svi znamo da svatko od nas ima svoj jedinstveni način slavljenja Božića - od onih koji sve planiraju do zadnjeg detalja, do onih koji u zadnji trenutak trče po poklone (ili ih prosljeđuju). Ovaj smiješni horoskop koji smo složili uz pomoć umjetne inteligencije otkriva kako svaki horoskopski znak unosi svoju dozu humora, kaosa i šarma u blagdansko veselje.

Prepoznajete li sebe ili svoje bližnje?

Vrijeme je da saznamo kako vaš znak dodaje svoj “sjaj” božićnoj čaroliji!

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ovnovi su oni koji se penju na krov kako bi popravili lampice. Iako ih nitko to ne traži.

Natječu se u darivanju, a “slučajno” će spomenuti i cijenu poklona.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Strateški se smještaju pored stola s grickalicama i možda skrivaju najbolje kolače za sebe.

Luksuzna pidžama i gurmanski topli kakao su njihov stil.

Ako im netko naruši božićni mir, neće se susprezati da toj osobi (tiho) daju do znanja da im dosađuje.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Istovremeno pjevaju božićne pjesme, šalju poruke u šest grupa i započinju raspravu o tome je li “Umri muški” božićni film.

Sve su poklone kupili u zadnji čas, ali njihov šarm sve nadoknađuje.

Ljudi sumnjaju da poklone prosljeđuju dalje. (I rade to.)

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Njihova kuća izgleda kao set iz božićnog filma. Tu su kuhano vino, topli zagrljaji i malo previše agresivno inzistiranje na obiteljskom zajedništvu.

Ako nekome ne odgovaraju njihovi ukrasi, spremni su na pasivno-agresivnu borbu grudama.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Doslovno su – Djed Mraz, ali glasniji. Njihovo drvce je spektakularno – vjerojatno se okreće i svira glazbu.

Oblače svog psa u Rudolfa za Instagram, a božićne slike im imaju natpise poput: “Zvončići zvone dok ja vladam.”

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Njihova božićna lista zadataka je laminirana, šarena i uključuje rezervne planove.

Poklone su počeli kupovati još u srpnju, a svaki je zamotan s vojničkom preciznošću.

Opustite se, Djevice, svijet neće propasti ako kolači budu malo prepečeni.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Satima usklađuju božićni izgled – odjeću, omot poklona i rasvjetu.

Ali odlučiti gdje provesti blagdane? To je pravi izazov. Do trenutka kad odluče, već piju vino i mrmljaju kako će sljedeće godine biti bolje…

Škorpion (23. listopada – 21. studenoga)

Ne znate prepoznati Škorpiona? To je onaj misteriozni koji sjedi pored kamina, gleda duboko u plamen i pijucka kuhano vino kao da je čarobni napitak.

Znaju sve obiteljske tajne, ali ih neće podijeliti – osim ako ih netko ne podmiti tamnom čokoladom.

Strijelac (22. studenoga – 21. prosinca)

Ili su na putovanju po Europi jer žele doživjeti Božić u različitim kulturama ili pokušavaju pretvoriti božićnu večeru u zabavu.

Vjerojatno će dodati alkohol u punč, uvjeriti djecu da Djed Mraz voli margarite i nestati prije čišćenja kako bi išli na sanjkanje.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Pretvorili su Božić u korporativni projekt.

Svaka minuta dana je planirana, a zahvalnice za poklone već su poslao, iako ih još nisu ni primili.

Ne brinite, njihovo će srce narasti tri broja nakon deserta.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Donose ekološke poklone koje nitko nije tražio (bambusove četkice za zube za sve!).

U nekom trenutku pokušat će uvesti novu “netradicionalnu” božićnu aktivnost, poput lasertaga.

Njihovi snjegovići izgledaju kao moderna umjetnička djela.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Danas su već tri puta plakali – jednom zbog božićne reklame, drugi put zbog lampica na drvcu, a treći put zbog emotivnog poklona.

Naći ćete ih pod toplom dekicom, kako pjevuše božićne pjesme, okruženi šarenim papirom za zamatanje.

