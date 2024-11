Božićni kaktus: Pet savjeta uz koje će raskošni ljepotan cvasti cijelu zimu

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Božićne zvijezde ovih su dana u središtu pažnje u našim domovima, no postoji još jedna biljka koja upravo u ovom periodu poprima svoje najljepše ruho. Riječ je o božićnom kaktusu.

Božićni kaktus (lat. Epiphyllum Truncatum) sobna je biljka idealna za suhe zatvorene prostore i ne treba joj prečesto zalijevanje.

Njegove raširene, sjajnozelene grane mogu narasti i do pola metra, a cvjetovi mogu biti crvene, žute, bijele, ružičaste ili ljubičaste boje. Svaki od cvjetova može doseći veličinu i do sedam centimetara, no upravo je u ovo vrijeme cvatnje božićni kaktus osjetljiviji nego ikada, prenosi Zadovoljna.

Međutim, možete napraviti određene korake koji će vašem božićnom kaktusu omogućiti savršene uvjete za cvjetanje tijekom blagdana. Iako je riječ o biljci iz porodice kaktusa, ipak treba ponešto drugačije uvjete od pustinjskih primjeraka.

1. Umjereno ga zalijevajte

Da bi božićni kaktus bio u punom cvatu, potrebno je pripaziti na količinu vode. Preporučuje se zalijevati ga jednom tjedno ili pak svakih nekoliko dana lagano osvježiti njegove listove i tlo prskanjem vodom.

Umjerena izloženost svjetlosti potaknut će cvatnju.

U bilo kojoj trgovini potrepštinama za kuću ili specijaliziranim poljoapotekama možete pronaći bocu s raspršivačem za svega nekoliko kuna. Kada vidite da njegovi pupoljci počinju bubriti, što je znak da će uskoro procvjetati, lagano povećavajte količinu vode.

2. Izložite ga umjerenoj sunčevoj svjetlosti

Također je važno da se, baš kao i na količinu vlage, pripazi i na svjetlost. Božićni kaktus nije ljubitelj izravne sunčeve svjetlosti.

Zato ga je najbolje smjestiti u istočni dio stana kako bi ujutro dobio ponešto jače svjetlosti koja će tijekom dana opadati. U idealnim uvjetima trebalo bi mu osigurati 10 sati dnevnog svjetla i 14 sati mraka kako bi se potaknulo njegovo cvjetanje.

3. Premještanje nije poželjno tijekom cvatnje

Ako je vaš kaktus već duže vrijeme u nekom dijelu stana ili kuće koje možda prema svemu dosad rečenom i nije idealno, ne preporučuje se sada ga premještati jer je riječ o biljci koja je u vrijeme cvatnje izrazito osjetljiva na bilo kakvu promjenu, što može biti pogubno za nju.

Božićnom kaktusu je, nakon što pokaže prve cvjetne pupoljke, potrebno mirovanje. Čak i najmanja promjena uzrokovat će ispadanje svih pupoljaka u nastajanju.

Iako pripada porodici kaktusa, božićni kaktus ipak treba drugačije uvjete za rast.

4. Pripazite na temperaturu prostorije

Iako božićnom kaktusu ne smeta spomenuti suhi zrak koji nastaje uslijed grijanja prostorija, itekako mu smeta previsoka temperatura. Idealno bi bilo kaktus držati na 20 Celzijevih stupnjeva. Dakle, svakako mora biti riječ o grijanoj prostoriji, no s umjerenošću na umu.

5. Po potrebi ga presadite u veću teglu

Kada prođe vrijeme cvatnje, božićni kaktus možete presaditi u veću teglu, što je potrebno raditi svake dvije do tri godine, a upravo je tada i vrijeme za njegovo razmnožavanje lisnim reznicama. Svakako to izbjegavajte u periodu cvatnje.

