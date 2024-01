Buduća kraljica i dalje se mora nakloniti ovim dvjema osobama kada ih sretne

Podijeli :

JUSTIN TALLIS / AFP

U kraljevskoj obitelji hijerarhija je sve. To je temelj na kojem je izgrađen sustav monarhije, a oni unutar kuće Windsor ga shvaćaju jako ozbiljno, zbog čega se članovi kraljevske obitelji tako često vide kako se međusobno klanjaju i klanjaju jedni drugima.

Postoje dvije osobe u kraljevskoj obiteljima kojima će se Kate Middleton uvijek morati nakloniti, usprkos činjenici da je njezin suprug William prijestolonasljenik i da će ona jednoga dana biti okrunjena kao kraljica.

Stručnjakinja za bonton Myka Meier rekla je za People Magazine da se buduća kraljica uvijek mora nakloniti kralju Charlesu III. i kraljici Camilli te da to pravilo vrijedi i za sve ostale članove kraljevske obitelji. To je zato što, tvrdi ona, kao suveren i kraljica supruga, Charles i Camilla imaju titulu ‘Veličanstvo’ što je najviši rang u hijerarhiji, a svi oni koji imaju titulu ‘Kraljevsko Visočanstvo’ moraju pokazati taj znak poštovanja njima.

“Opće pravilo koje treba zapamtiti je da se Kraljevsko Visočanstvo ne naklanja drugom Kraljevskom Visočanstvu”, objasnila je Meier. To je i razlog zašto vidite Sophie i Edwarda – sada vojvodu i vojvotkinju od Edinburgha – kako se naklanjaju Charlesu i Camilli, ali ne i ostalim članovima kraljevske obitelji. “Dok će se novotitulirani vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha i dalje morati nakloniti njegovom veličanstvu kralju Charlesu i njezinom veličanstvu kraljici supruzi, neće se morati naklanjati niti jednom princu ili prinvezi ili onima koji su stupili u brak s njima”, objasnila je.

Kao supruga budućeg kralja, Katein položaj sada nadmašuje mnoga druga ‘Kraljevska Visočanstva’ poput princeze Beatrice ili princa Harryja. Međutim, stručnjaci za protokol iz Debrett’sa tvrde da bi se princeza od Walesa ipak morala nakloniti nekome od visočanstava rođenih u kraljevskoj obitelji ako bi ih srela kada nije u društvu muža, piše Mirror.

No, katkad oštrooki kraljevski promatrači mogu primijetiti da se članovi kraljevske obitelji nisu naklonili Charlesu i Camilli, a to je vjerojatno zato što su se već vidjeli ranije tijekom dana. Nakon što to obave pri prvom susretu, navodno se ne zahtijeva da to čine svaki put kad se vide tijekom dana.

