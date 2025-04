Carbonara će imati nevjerojatan okus uz sastojak za koji vjerojatno nikad niste ni čuli

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Dobar tanjur tjestenine nikad vas neće iznevjeriti, a špageti carbonara uvijek su siguran izbor. Ovo brzo jelo od tjestenine apsolutni je klasik, a dodatni plus je što ga možete pripremiti od nekoliko osnovnih sastojaka iz kuhinje. Ako želite savladati autentičnu carbonaru, postoji nekoliko trikova koje biste trebali naučiti — ali postoji i jedan sastojak koji je apsolutno neizostavan ako želite podići svoje jelo na "višu razinu“.

Tradicionalno se špageti carbonara pripremaju s guancialeom, talijanskim sušenim svinjskim obrazom, poznatim i kao „cheek bacon“. Ovaj sušeni mesni proizvod daje jelu bogat okus zahvaljujući visokom udjelu masnoće u odnosu na meso. Iako guanciale možda nije uobičajen u Velikoj Britaniji, i dalje ga možete kupiti u mesnicama ili trgovinama specijaliziranim za talijanske ili kontinentalne proizvode, pa čak i u nekim supermarketima, poput Waitrosea. Ako uspijete nabaviti guanciale, svakako ga uključite sljedeći put kada pripremate ovo jelo, prenosi Express.

Osim tog ključnog sastojka, za pripremu tradicionalne carbone važno je koristiti samo žumanjke, bez dodavanja vrhnja – no za to je potrebna određena vještina. Srećom, ovaj recept s BBC Good Food stranice – Next Level Spaghetti Carbonara – naučit će vas svemu što trebate znati.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

150 g guancialea, sitno narezanog ili pancete bez kože, nesušene i masnije

1 češanj češnjaka, zgnječen

200 g špageta ili fetuccina

4 kvalitetna žumanjka (dva su opcionalna)

50 g parmezana, fino naribanog

Nekoliko kapi ulja od tartufa (po želji)

Priprema:

Prvo zagrijte tanjure u pećnici na niskoj temperaturi ili u mikrovalnoj.

U velikoj, plitkoj tavi zagrijte ulje, zatim pržite guanciale ili pancetu s češnjakom 10 minuta, ili dok se masnoća ne otopi, a meso ne postane zlatno i hrskavo. Izvadite i bacite češnjak te ugasite vatru.

U međuvremenu stavite veliki lonac posoljene vode da zakipi i skuhajte tjesteninu al dente, što je otprilike minutu manje nego što piše na pakiranju.

Dok se tjestenina kuha, umutite dva žumanjka u maloj zdjeli s prstohvatom soli.

Kuhane špagete pomoću kuhinjskih kliješta premjestite direktno u tavu s guancialeom, zajedno s malo vode koja se cijedi s tjestenine. Drvenom kuhačom promiješajte tjesteninu s masnoćom. Ako tava izgleda suho, dodajte malo vode od kuhanja i promiješajte. Nastavite dodavati vodu dok na dnu tave ne ostane malo tekućine.

Sada dolazi najvažniji dio – brzo umiješajte tučene žumanjke u tjesteninu i miješajte energično. Isperite zdjelu u kojoj su bili žumanjci s malo vode od tjestenine i dodajte i to. Zatim dodajte većinu parmezana i opet dobro promiješajte. Ako se smjesa počne zgrušavati ili postane previše gusta, samo dodajte još malo vode. Ako ste dodali previše, kratko vratite tavu na laganu vatru i miješajte.

Trebali biste dobiti glatki umak konzistencije vrhnja za kuhanje. Začinite s malo soli i mljevenog crnog papra.

Prebacite tjesteninu na prethodno zagrijane tanjure, pospite preostalim parmezanom i (ako koristite) dodajte po jedan sirovi žumanjak na vrh svakog tanjura. Posolite, popaprite i po želji pokapajte uljem od tartufa. Poslužite odmah.

