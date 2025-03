Charli XCX velika pobjednica Brit Awardsa

Podijeli :

HENRY NICHOLLS / AFP

Pjevačica Charli XCX, čiji je album Brat inspirirao kulturni fenomen prošlog ljeta, velika je pobjednica, s pet nagrada, ovogodišnjeg BRIT Awardsa u Londonu.

Album Brat, čija je naslovnica postala prepoznatljiva nakon što ju je kampanja američke predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris preuzela na društvenim mrežama jer ju je pjevačica spomenula u objavi, osvojio je prestižnu kategoriju albuma godine.

Charli XCX, koja je predvodila po broju nominacija, također je proglašena umjetnicom godine i najboljim dance izvođačem.

Njezin singl Guess, na kojem sudjeluje Billie Eilish, osvojio je nagradu za pjesmu godine, nadmašivši pjesme poput Now and Then grupe Beatles.

Tridesetdvogodišnja pop zvijezda osvojila je svoj prvi BRIT, nagradu za tekstopisca godine, ranije ovoga tjedna.

“Uvijek sam se osjećala kao autsajder u industriji, ali posebno u britanskoj glazbenoj industriji, pa je stvarno lijepo što sam prepoznata s ovim albumom,” rekla je dok je primala nagradu za album godine.

“Samo bih ovo htjela podijeliti sa svim umjetnicima koji su nekada osjetili da su potrebni kompromisi kako bi bili prepoznati i imali svoj trenutak pod suncem, jer mislim da sam živi dokaz da možda treba dugo vremena, ali da ne morate kompromitirati svoju viziju,” dodala je.

Pjevačica je svoj debitantski studijski album izdala 2013. godine.

Brat je bio njezin šesti album.

Jazz kvintet Ezra Collective proglašen je grupom godine.

