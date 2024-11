Američki rockeri Clutch nastupaju u Zagrebu iduće godine

Podijeli :

Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP

Američki underground rock prvaci Clutch vraćaju se u Zagreb, nastupit će u Boćarskom domu u subotu, 6. prosinca 2025. godine, u sklopu turneje kojom slave 30 godina albuma “Clutch”, najavio je organizator koncerta agencija LAA.

Clutch su kroz desetljeća sviranja po klubovima i festivalima diljem svijeta gradili svoj uspjeh i stekli mnoštvo fanova. Do sada su više puta rasprodali zagrebačke klubove, te isticali da su im nastupi u Zagrebu jedni od najdražih.

Bend će iduće godine njihov epohalni album “Clutch”, originalno objavljen 1995., izdati na vinilu. Turneju po sjevernoj Americi i Europi posvetit će tom albumu koji će svirati u cijelosti, dok će dio koncerta biti posvećen i nekima od najvećih hitova.

Album “Clutch” iz 1995. mediji opisuju kao pokazni rad stoner rocka 90-ih, a donio im je prepoznatljivost i u mainstreamu. I dalje je jedan od najprodavanijih albuma koji redovito bude zastupljen na koncertima sa singlovima poput “Big News”, “Escape from the Prison Planet”, “I Have the Body of John Wilkes Booth” ili “Spacegrass”.

Još jedan proboj doživjeli su s petim izdanjem “Pure Rock Fury” iz 2001., a sa singlovima “Careful With That Mic”, “Immortal” i “Open Up The Border” ulovili su zapažen prostor na američkim rock radio stanicama. Definitivnu globalnu afirmaciju sredinom 2000-tih doživjeli su albumima “Blast Tyrant”, “Robot Hive/Exodus” i “From Beale Street To Oblivion”.

Hrvatsku su prvi put posjetili 2016. u sklopu turneje na kojoj su promovirali odlično izdanje “Psychic Warfare”, kao i dvije godine kasnije kada su objavili jedan od najboljih albuma karijere – “Book Of Bad Decisions”, koji je došao na prvo mjesto Billboardove Hard Rock ljestvice. Posljedni posjet Zagrebu došao je 2022. uz aktualni album “Sunrise on Slaughter Beach”.

