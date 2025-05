Dizel ili benzinac: Koji motor ima skuplje održavanje?

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

U održavanju brojke ne idu u prilog dizelskom motoru, ali dizelaši su i dalje u prednosti kod vozača koji više putuju i štede više goriva.

Ako imate automobil treba se pripremiti i na cijene održavanja. Što je skuplje, održavati benzinac ili dizelaš?! Na to pitanje je za Reviju HAK odgovorio Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu.

– Filter ulja i kod jedne i druge varijante nema neke razlike u cijeni u prosjeku ovaj dio ovisno o brendu i modelu može se kretati od 5 eura do 30 eura, ovisno o odabiru kvalitete ugrađenog dijela.

– Filter zraka ovisi o zapremnini motora, a dizelski motori češće su s većim obujmom pa imaju i veći filtar zraka. Nešto povoljniji je kod benzinaca jer su oni manjeg obujma. Kreću se od 10 eura do 60 eura za filtar, u prosjeku.

– Filtar goriva, češće benzinski motori novih generacija nemaju vanjski filtar, već dolazi s pumpom goriva i nije izmjenjiv osim kod rijetkih modela. Kod dizelaša on se mijenja ovisno o uputi servisera koja u prosjeku može za svakih 60.000 km i cijena može početi od 20 eura pa sve do 200 eura, ako na sebi ime dodatne senzore za vodu.

– Svjećice kod benzinaca traju u prosjeku od 30.000 do 120.000 km ovisno o pisanoj uputi za taj model vozila pa potrebe mogu biti dosta različite jer je raspon kilometara varira ovisno i o tipu svjećice koji se koristi. Cijena svjećica ovisna je o materijalu od kojeg je izrađena, bolje su one određene za veću kilometražu pa se kreću od 8 eura po komadu pa do 40 eura po komadu.

– Grijači za dizele nemaju interval zamijene, ali zato se uključi greška kad neki od njih stane raditi i cijene mogu biti od 15 eura po komadu do 50 eura po komadu i više ako na sebi imaju senzore za mjerenje tlaka cilindra. Po komadu mogu koštati i oko 200 eura. Prosječno trajanje grijača može biti od 80.000 km do 120.000 km

– Motorno ulje – nema razlike u cijeni. Razlika je u količini koja je za benzinski motor i za litru manja u prosijeku nego li je potrebno za dizel motor. Vrijedi spomenuti da smo s češćim promjenama filtra ulja i motornog ulja samo na dobitku. Čak i ako ih mijenjamo jedanput godišnje.

– Zupčasti remen ili lanac i ostali remeni – redovne zamjene kod benzinaca i dizelaša mogu se kretati od 300 eura pa do 2000 eura i to više ovisi o tome koliko je složen postupak zamijene. Kod određenih vozila s lancem potrebno je izvaditi motor iz vozila i rastaviti ga, dok se kod drugih radnja može izvesti na vozilu bez većeg rastavljanja dijelova motora što traži i manje rezervnih dijelova i brtvi.

– Prosjek potrošnje AdBluea kod dizelaša može biti 1l/1000 km i cijene su u prosjeku od 1,5 eura po litri, pa i više od 3 eura, ovisno gdje ga kupujemo.

– Baterija za pokretanje motora je kod benzinskog motora od 10% do 40% manja pa je i tu cijena niža.

– Filtar krutih čestica kod dizelskog motora je često problem ako koristimo vozilo na kratkim relacijama. Prije će se začepiti i neki modeli imaju i dodatni spremnik za aditiv. Radnje za čišćenje filtara mogu se kretati od 50 do 600 eura, ovisno koje će sve radnje biti potrebne. Novi filtar može biti 10 puta skuplji od čišćenja ako isto ne uspije.

– Kvačilo također zna prije odlaziti kod dizelski motora jer su veće vibracije i veće su dimenzije kvačila kod dizelaša pa je skuplje.

U održavanju brojke ne idu u prilog dizelskom motoru, ali dizelaši su i dalje u prednosti kod vozača koji više putuju i štede više goriva. Također, dizelski motori u pravilu su veći i robusniji od benzinskih motora i ako se koriste pravilno, motori mogu odraditi veći broj kilometara nego benzinski motori manje zapremnine, koji su danas česti.

Ako koristimo vozilo na kratkim relacijama i vozimo se pretežno sami u vozilu, onda dizelski motor nije bolja opcija.

Cijene usluge i rada se mogu razlikovati od servisa do servisa i u prosjeku one se mogu kretati za radni sat od 25 eura pa sve do 70 eura i više ovisno o marki vozila i o tipu servisnih usluga koje se provode na vozilu. Vrijedi spomenuti da ovlašteni servisi nisu uvijek najskuplji servisi jer kad imaju određene akcije ili ste uključeni u određene programe vjernosti može se događati da su povoljniji i od neovisnih servisa. Svakako vrijedi spomenuti da bi kvaliteta usluge neosporno trebala dobiti prednost u odnosu na samu cijenu.

