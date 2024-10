Malta – zemlja zdravih ljudi koji dugo žive

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Najnovija istraživanja pokazala su u kojim državama Europe ljudi najduže žive. Na samom vrhu našli su se Maltežani.

Prema novoj analizi, na temelju podataka iz 2023. godine, mediteranska otočna država Malta je u vrhu po dugovječnosti i kod muškaraca i kod žena u Europskoj uniji, pokazuju novi podaci Eurostata.

Ove navike negativno utječu na dugovječnost

Danska je, s druge strane, na posljednjem mjestu kada su u pitanju žene, koje se nadaju da će budući podaci biti povoljniji.

Iako nordijske zemlje imaju razvijen zdravstveni sustav, učestalost obolijevanja od raka je tamo viša nego u drugim zemljama EU-a.

Žene na Malti su zdrave 70,3 godine, dok su muškarci zdravi 70,1 godinu.

Budući da Europljani žive dulje nego ikada prije, kvaliteta života u starosti postaje vrlo važna.

Žene u Sloveniji zdrave su do 68,5 godina, Dankinje samo do 54,6, Nizozemke do 56,3, a Bugarke do 68,9 godina.

Muškarci u Švedskoj prosječno su zdravi do 67,5 godina, Talijani do 67,1, dok su Danci zdravi do 57,1 godine.

Žene imaju tendenciju živjeti dulje od muškaraca, a prosjek u cijeloj Europskoj uniji pokazuje da žene mogu očekivati 62,8 godina zdravog života u usporedbi s 62,4 godine za muškarce.

Ipak, žene su zdrave 75 posto svog životnog vijeka, dok su muškarci zdravi 80 posto, što znači da, iako muškarci prosječno žive kraće, zdraviji su, navodi se u izvješću.

