Evo zašto postajete anksiozni nakon konzumiranja kofeina i kako se umiriti

Bilo da je ispijate s prijateljem, tijekom jutarnjeg putovanja na posao ili nakon ručka, za mnoge od nas kava je dio svakodnevnog života. Mnogi ljudi se osjećaju kao da ne mogu funkcionirati dok ne popiju prvu šalicu u danu.

Umjerena konzumacija kave ima neke iznenađujuće pozitivne zdravstvene prednosti, uglavnom zbog sadržaja vitamina, minerala i polifenola u kavi.

Ali postoji jedan veliki nedostatak ispijanja kave: kofein. Ta zrna sigurno mogu pružiti toliko potrebnu kofeinsku snagu, ali budući da je kofein stimulans koji može utjecati na živčani sustav, može sa sobom donijeti ozbiljnu tjeskobu, prenosi RS.

Uzrokuje li kava ili pogoršava tjeskobu?

Je li vaša jutarnja šalica kave u konačnici kriva za tu napetost koju osjećate? Odgovor bi mogao biti odlučno “da” – ako je puno pijete. “Da, kava s kofeinom može pojačati reakciju na stres i tjeskobu ako se konzumira u velikim dozama – više od četiri šalica dnevno”, kaže profesorica nutricionizma Lina Begdache.

Ona objašnjava da je kofein stimulans središnjeg živčanog sustava, a velike doze će pretjerano stimulirati živčani sustav. Zbog toga bi bilo korisno kontrolirati konzumaciju napitaka s kofeinom.

S obzirom na to da je kofein stimulans, može dovesti do oslobađanja glutamata, ekscitatornog neurotransmitera. “Glutamat djeluje poput papučice gasa na neurone, pa se aktiviraju višom frekvencijom. To se prevodi u preaktivno razmišljanje i hiperaktivnost”, kaže Begdache.

Budući da kofein utječe na tjelesnu reakciju na stres, vaš sustav otpušta kortizol i adrenalin kada pijete kavu. Funkcija ovih hormona stresa je pripremiti tijelo za odgovor na bijeg i borbu, objašnjava Begdache. “Stoga se otkucaji srca i puls povećavaju, među mnogim drugim [fiziološkim odgovorima]”, kaže ona, dodajući da kako biste provjerili utječe li kofein na vašu reakciju na stres, možete provjeriti svoj puls u mirovanju nakon ispijanja kave i usporediti ga s osnovnom vrijednošću.

Kofein također inhibira oslobađanje GABA, inhibitornog neurotransmitera koji pomaže kod osjećaja smirenosti. “Mozak zahtijeva ravnotežu između glutamata i GABA-e kako bi modulirao otpuštanje drugih neurotransmitera”, ističe Begdache. “Gubitak te ravnoteže dovodi do negativnih učinaka na raspoloženje.”

Kava ne djeluje na sve ljude jednako

Dok Begdache kaže da je obično potrebno više od četiri šalice kave da se iskuse ti negativni učinci na tjeskobu, čini se da se neki ljudi osjećaju poprilično tjeskobno nakon što popiju samo jednu šalicu. U ovom slučaju, kaže Begdache, “neki dokazi upućuju na to da su varijacije u određenim genima (geni ADORA2A i CYP1A2) koji kontroliraju umor, odnosno metaboliziraju kofein, odgovorne za anksiogeni učinak kofeina.”

Drugim riječima, vaši geni možda su jednostavno povezani tako da se osjećate bolje čak i nakon male šalice kave. U ovom slučaju, najbolje bi bilo da se prebacite na čaj bez kofeina ili da probamo čaj s manje ili bez kofeina.

